Copii puternici mental: 7 întrebări mai bune decât „Cum a fost la școală?”

Amy Morin, psihoterapeut, propune șapte întrebări care funcționează la copii, conform CNBC.

„Copilul meu nu-mi spune nimic despre ziua lui!”. Este problema frecventă pe care Amy Morin o aude la cabinet. Întrebarea „Cum a fost azi la școală?” duce de obicei la un răspuns de un singur cuvânt.

Întrebări bine gândite

Pentru a crește copii puternici mental, părinții trebuie să pună întrebări bine gândite. Când copiii reflectează asupra experiențelor lor, exersează conștientizarea emoțională, rezolvarea problemelor și empatia. Dezvoltă o mentalitate de creștere.

Această întrebare ajută la creșterea copiilor puternici mental prin dezvoltarea optimismului. Copiii își scanează creierul în căutarea aspectelor pozitive.

Răspunsul dezvoltă recunoștința

Pentru copiii cărora nu le place școala sau care se concentrează pe probleme, răspunsul dezvoltă recunoștința. Ambele sunt factori de protecție pentru sănătatea mentală.

Formulați întrebarea pe baza propriei experiențe: „Cea mai bună parte a zilei mele a fost plimbarea din pauza de prânz. Dar tu?”.

Copiii puternici mental nu se tem de greșeli

Întrebarea 2: „Ce greșeală ai învățat astăzi?”

Copiii puternici mental nu se tem de greșeli. Această întrebare normalizează erorile și încurajează asumarea de riscuri sănătoase.

Întrebați pe un ton curios: „S-a întâmplat ceva astăzi pe care l-ai face altfel data viitoare?”. Copilul ar putea spune: „Am uitat cartea de la bibliotecă, așa că o să o pun în rucsac diseară”.

Întrebarea 3: „De cine ai fost mândru astăzi?”

Cultivați empatia

Pentru a crește copii puternici mental, cultivați empatia. Această întrebare le atrage atenția asupra celorlalți. Veți obține informații despre relațiile copilului și despre ceea ce apreciază.

Faceți întrebarea mai specifică: „Ai văzut pe cineva care s-a chinuit mult astăzi?”. Copilul ar putea spune: „Prietena mea și-a uitat gustarea, așa că i-am dat din a mea”.

Întrebarea 4: „Care este un lucru care ar fi făcut ziua mai bună?”

Dacă ai avea o baghetă magică…

Copiii puternici mental identifică sentimente precum frustrarea, fără a se concentra asupra lor. Întrebarea deschide calea către rezolvarea problemelor.

Puteți întreba distractiv: „Dacă ai avea o baghetă magică pentru a schimba un lucru, care ar fi acela?”. Răspunsul poate fi creativ: „Mi-aș dori mai mult timp pentru proiectul de artă, așa că îl voi termina acasă”.

Copii puternici mental: Cum ai ajutat astăzi?

Întrebarea 5: „Pe cine ai ajutat astăzi?”

Creșterea copiilor puternici mental implică comportamente prosociale. Când puneți această întrebare regulat, copiii caută ocazii de a fi de ajutor.

Întrebați-i despre mici contribuții: „Cum ai ajutat astăzi?”.

Răspunsul poate fi simplu: „L-am ajutat pe profesor să împartă lucrările”.

Copii puternici mental: Stimulează învățarea pe tot parcursul vieții

Întrebarea 6: „Care a fost cel mai interesant lucru pe care l-ai învățat?”

Copiii puternici mental sunt curioși. Această întrebare pune accentul pe curiozitate mai mult decât pe performanță. Stimulează învățarea pe tot parcursul vieții.

Încurajați copiii să vorbească și despre ce învață în afara școlii. Pot împărtăși un fapt amuzant: „Am aflat că profesorul meu știe să cânte la vioară”.

Întrebarea 7: „Ce ai vrea să încerci nou?”

Creșterea copiilor puternici mental înseamnă curaj. Această întrebare îi îndeamnă să iasă din zona de confort. Nu trebuie să fie buni la ceva pentru a încerca.

Dacă cel mic ezită, încurajați experimentarea: „Există vreun club pe care ai vrea să-l încerci măcar o dată?”. Vor explora dacă știu că nu trebuie să continue pentru totdeauna.