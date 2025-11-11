USR vrea introducerea calificărilor de nivel 1 și 2 până în clasa a X-a, în liceele tehnologice

USR va depune „legea meseriașilor”, un proiect care propune introducerea calificărilor de nivel 1 și 2 până la finalul clasei a X-a, în liceele tehnologice.

Anunțul a fost făcut în cadrul dezbaterii „Meserii pentru viitor”, organizată de parlamentarii USR Corina Atanasiu și Irineu Darău, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, ai mediului de afaceri și ai școlilor tehnologice.

„Mii de tineri termină școala fără nicio calificare relevantă, în timp ce companiile caută cu disperare meseriași. Reintroducerea calificărilor de nivel 1 și 2 ar lega mai bine școala de piața muncii și le-ar oferi elevilor o cale rapidă de integrare profesională”, a declarat deputata USR Corina Atanasiu.

Senatorul Irineu Darău a subliniat că învățământul tehnologic și dual trebuie să devină o prioritate reală. „Ruta tehnologică poate fi esențială pentru reducerea abandonului școlar. Astăzi se sufocă, iar statul trebuie să preia modelele de succes din mediul privat și să le extindă la nivel național”, a afirmat acesta.

Potrivit USR, inițiativa se inspiră din modelele europene și urmărește ca elevii sub 18 ani să poată dobândi competențe practice timpurii, adaptate cerințelor pieței muncii.

Proiectul face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme propuse de partid pentru modernizarea educației profesionale din România.