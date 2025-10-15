Complice.ro, un deceniu de creștere: Cum au devenit experiențele nouă monedă a wellbeing-ului

Complice.ro, curator și furnizor de experiențe pentru persoane fizice și companii, marchează 10 ani de activitate și evidențiază maturizarea pieței cadourilor experiențiale din România, care a evoluat de la primele pachete orientate spre ocazii punctuale la o componentă integrată în comportamentul de consum. În prezent, bugetul mediu alocat pentru un cadou experiențial se situează în jurul valorii de 650 lei. Dacă în primii ani preferințele vizau în principal experiențe cu adrenalină sau relaxare, treptat cererea s-a diversificat considerabil. Astăzi, în top se regăsesc experiențele de wellbeing și gourmet, alături de ateliere creative, degustări tematice, cursuri de barista sau mixologie, experiențe în doi, tururi urbane sau escapade în natură.

Totodată, segmentul corporate, prezent la început numai prin inițiative punctuale, cum ar fi excursii sau activități dedicate partenerilor și clienților VIP, s-a transformat într-un fenomen cu acoperire largă. În ultimul deceniu, companiile au început să integreze experiențele în strategii coerente de motivare, retenție și wellbeing, transformându-le din acțiuni izolate în instrumente recurente de conectare a echipelor.

