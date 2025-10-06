Studenții, dezamăgiți de lista consilierilor prezidențiali: Educația și cercetarea, omise

ANOSR a anunțat luni că „ia act cu dezamăgire de anunțul privind numirea consilierilor prezidențiali ai Președintelui României, criticând faptul că lista omite evidențierea explicită a educației și cercetării, într-un context în care învățământul se confruntă cu un declin în ceea ce privește accesibilitatea, politicile de echitate și sprijinul în vederea combaterii fenomenului de abandon”.

ANOSR arată că a înaintat în perioada campaniei electorale nevoia specifică de a avea o gestionare eficientă a Administrației Prezidențiale în raport cu domeniul educației și cercetãrii prin crearea unui portofoliu distinct care să fie atribuit unui consilier prezidențial, „aspect care observăm cu dezamăgire că a fost neglijat de către Președintele României”.

„Într-un context în care abandonul are o rată de peste 40% și este în creștere, iar aproximativ 38% dintre tinerii care încep un prim program de studii universitare de licență nu finalizează programul de studii în perioada de timp normală alocată pentru finalizarea acestuia în anul 2025, dar și ținând cont de contextul actual, în care facilitățile insuficiente oricum ca număr și investiții sunt reduse prin măsuri de austeritate, considerăm că lipsa unui consilier dedicat sau care să preia atribuții în domeniul educației și cercetării denotă o lipsă de interes pentru acest subiect prioritar pentru România”, transmite alianța.

Solicitările ANOSR pentru președintele Nicușor Dan

ANOSR solicită președintelui să acorde o mai mare importanță protejării și dezvoltării sistemului de învățământ din România, începând cu numirea unui consilier prezidențial dedicat sau atribuirea acestui domeniu în mod explicit unuia dintre cei numiți.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat numirile mai multor consilieri prezidențiali de stat și onorifici, care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.