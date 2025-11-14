A avut Hitler origini evreiești? O analiză revoluționară a ADN-ului fostului dictator oferă răspunsul / Ce au mai descoperit cercetătorii

Cercetătorii au analizat o bucată de pânză impregnată de sângele dictatorului nazist. În premieră, aceștia au descoperit că Hitler suferea de o tulburare genetică și că acesta nu ar avea origini evreiești, relatează The Times of Israel.

Este pentru prima oară când cercetători secvenţiază genomul lui Adolf Hitler, potrivit unei geneticiene de la Universitatea Bath, în verstul Angliei, Turi King, care a condus acest studiu ştiinţific. Analiza este prezentată în detaliu în „ADN-ul lui Hitler: planul unui dictator”, un documentar care va fi difuzat sâmbătă la postul britanic Channel 4.

Ce a scos la iveală secvențierea

Potrivit unui raport publicat în exclusivitate de publicația The Times, cercetătorii au descoperit că Hitler suferea de sindromul Kallmann, o tulburare genetică caracterizată prin pubertate incompletă. În plus, secvențierea a mai scos la iveală că fostul dictator nazist avea gene care îl făceau mai predispus la autism, schizofrenie și tulburare bipolară.

Fiind prima secvențiere de acest fel, cercetătorii au avertizat că ADN-ul singur nu este suficient pentru a pune un diagnostic oficial.

A avut Hitler origini evreiești?

Secvențierea făcută de cercetători demontează și un mit privind originile evreiești ale lui Hitler.

Analiza, realizată de o echipă condusă de un renumit genetician britanic, este mai concludentă în ceea ce privește posibila ascendență evreiască a lui Hitler. Zvonurile despre o astfel de origine s-au răspândit încă din timpul ascensiunii lui Hitler.

Analizele anterioare ale ADN-ului rudelor lui Hitler sugerau că acesta ar fi putut avea unele legături genetice cu grupurile pe care a încercat să le distrugă – inclusiv evreii. Noua analiză, efectuată pe ADN-ul lui Hitler, arată că acesta are doar origini austro-germane.

Analiza s-a bazat pe o bucată de țesătură pătată cu sânge pe care un soldat american a tăiat-o de pe canapeaua pe care Hitler s-a împușcat în 1945. Cercetătorii au putut confirma fără niciun dubiu că sângele provenea de la Hitler, comparând ADN-ul găsit în acesta cu ADN-ul confirmat anterior ca provenind de la unul dintre rudele sale.