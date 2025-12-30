Prima pagină » Life-Inedit » Rio de Janeiro, în Guinness Book pentru cea mai mare petrecere de Anul Nou

Recordul mondial Guinness pentru cea mai mare petrecere de Revelion găzduită vreodată de un oraș, a fost atribuit orașului brazilian Rio de Janeiro pentru un concert gratuit de o oră care a adunat 2,5 milioane de oameni pe plaja Copacabana anul trecut.
Rio de Janeiro, în Guinness Book pentru cea mai mare petrecere de Anul Nou
30 dec. 2025, 23:29, Știri externe

Primarul orașului Rio, Eduardo Paes, a primit marți o plachetă din partea unui reprezentant Guinness World Records, pe scena principală pregătită pentru ediția din acest an, tot pe Copacabana, la care va participa legendarul cântăreț brazilian Gilberto Gil, potrivit AFP.

„Acest titlu a fost acordat… ținând cont de numărul record de participanți, de amploarea programului artistic, de acoperirea teritorială a evenimentului și de relevanța sa culturală”, a declarat primăria despre premiu.

Filmările cu drona au confirmat participarea a un număr record de 2,5 milioane de persoane la festivitățile de anul trecut.

Paes a descris premiul ca pe o onoare și a spus că „niciun alt oraș din lume nu organizează evenimente care să reunească atâția oameni cu o asemenea consecvență”.

În fiecare An Nou, Copacabana atrage grupuri mari de petrecăreți care se îmbracă în mod tradițional în alb.

Pentru evenimentul din acest an, organizatorii au planificat 12 minute de artificii și 1.200 de drone care vor lumina cerul.

Treisprezece scene au fost ridicate pentru concerte gratuite care vor avea loc în tot orașul, inclusiv trei în Copacabana, unde vor fi desfășurați 3.500 de ofițeri de poliție.

Rio de Janeiro a primit aproape două milioane de vizitatori străini între ianuarie și noiembrie, un record.

