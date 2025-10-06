Nicușor Dan anunță noi consilieri prezidențiali. Ludovic Orban – pe politică internă, Lazurca – pe politică externă

„Administrația Prezidențială anunță că mai multe poziții cheie au fost ocupate începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. Numirile reflectă angajamentul Președintelui pentru profesionalism, responsabilitate și loialitate față de instituție, în conformitate cu cadrul legal”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Printre principalele numiri se numără:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică

Andreea Miu – va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

Alți consilieri numiți includ Valentin Naumescu pentru afaceri europene, Cosmin Soare pe probleme constituționale, Ramona Dinu pentru guvernanță corporativă și turism, Ștefania Simion pentru mediu, Diana Punga pentru relația cu societatea civilă, Cristian Roșu pentru relații publice și Roxana Butnaru la Cancelaria Ordinelor.

„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, se menționează în finalul comunicatului.