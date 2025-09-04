Daniel David afirmă că nu are „niciun plan B” în fața posibilei greve generale din învățământ. Ce declară despre demisia sa

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat la TVR Info că „nu am niciun plan B, pentru că nu văd motivul pentru care ar trebui să fie o grevă generală (în învățământ)”.

„Repet, nu ignorăm supărările, am auzit protestele, le aud, dar haide să construim pe ele, nu să blocăm sistemul”, a mai spus ministrul Educației.

„Nu am niciun plan B, pentru că nu văd motivul pentru care ar trebui să fie o grevă generală. Încă o dată vă spun, dacă ar fi fost măsuri luate în condiții de normalitate, fără să fie discutate cu sindicatele, cu profesorii, cu elevii, cu oamenii din sistem, da, aveau motiv nu doar să fie supărați, ci să și încerce blocarea sistemului. În condițiile în care aceste măsuri au fost luate pentru a salva sistemul, a ne salva salariile și bursele, a intrat dintr-o logică de protest, de înțeles omenește, într-o situație de grevă, este foarte greu de argumentat pentru societate și pentru oamenii în general. De aceea, repet, nu ignorăm supărările, am auzit protestele, le aud, dar haide să construim pe ele, nu să blocăm sistemul.”, a declarat Daniel David în cadrul interviului de la TVR Info.

În ceea ce privește o posibilitate a demisiei sale, Daniel David a respins speculațiile, în ciuda presiunii venite din partea protestelor anunțate de sindicate la începutul anului școlar.

„Nu cred că e posibilă demisia mea. Dacă demisia mea rezolvă aceste măsuri și ar anula aceste măsuri, cu bucurie mi-aș da această demisie”, a spus ministrul.

Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Din toamna asta, norma didactică de predare va crește, în medie, cu două ore. Măsurile includ și creșterea numărului de elevi la clasă, precum și comasarea școlilor.

Ca reacție la aceste schimbări majore, sindicatele profesorilor au anunțat acțiuni de protest după boicotarea primei zile de școală.

„Este clar ca daca nu se va întâmpla nimic dupa acțiunile de pe 8 septembrie, va fi o noua consultare în randul colegilor noștri pentru noi acțiuni de protest care să înceapă din 9 septembrie. Nu ne oprim aici atâta vreme cât avem acest ministru. Dacă nu va fi demis, dacă măsurile de austeritate nu vor fi anulate, vom protesta.”, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Sindicatele au transmis elevilor, părinților și studenților să nu participe la „festivități golite de conținut și să vă alăturați protestului nostru din 8 septembrie 2025”.

„Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune în desfășurarea actului educațional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca și, implicit, educația pe care o oferim”, se arată într-un comunicat.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au transmis profesorilor să boicoteze prima zi de școală, care are loc lunea aceasta, indiferent dacă participă la protest sau vin la școală.

Pentru data de luni, 8 septembrie 2025, sindicatele au anunțat un protest național cu 30.000 de profesori.