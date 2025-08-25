Daniel David: Dacă demisia mea ar rezolva bugetul necesar, cu plăcere aș pune-o jos

Întrebat luni seara la Antena 3 CNN dacă în ultima perioadă s-a gândit să renunțe, Daniel David a spus: „Da, de mai multe ori”.

El susține că i-a fost cerută demisia încă de când a fost numit ministru.

„Demisia mea s-a cerut cred că din ianuarie, de când am devenit ministru, pentru că am venit cu un discurs pentru o Românie euroatlantică, am fost criticat, mi s-a cerut când am avut dezbateri cu planurile cadru, iar acum mi se cere în contextul crizei fiscal-bugetare”, a explicat ministrul.

Daniel David spune că le-a spus și sindicaliștilor „dacă demisia ar rezolva cele 2 miliarde și bugetul necesar pe anii viitor, cu plăcere îmi pun demisia jos. (…) Funcționarea sistemului pentru mine este mai importantă decât poziția de ministru”.