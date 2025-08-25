Prima pagină » Politic » Daniel David: Dacă demisia mea ar rezolva bugetul necesar, cu plăcere aș pune-o jos

Ministrul Educației, Daviel David, căruia sindicaliștii din învățământ îi cer demisia, spune că ar renunța la funcție dacă asta ar duce la rezolvarea problemelor din sistem.
Cosmin Pirv
25 aug. 2025, 22:36, Politic

Întrebat luni seara la Antena 3 CNN dacă în ultima perioadă s-a gândit să renunțe, Daniel David a spus: „Da, de mai multe ori”.

El susține că i-a fost cerută demisia încă de când a fost numit ministru.

„Demisia mea s-a cerut cred că din ianuarie, de când am devenit ministru, pentru că am venit cu un discurs pentru o Românie euroatlantică, am fost criticat, mi s-a cerut când am avut dezbateri cu planurile cadru, iar acum mi se cere în contextul crizei fiscal-bugetare”, a explicat ministrul.

Daniel David spune că le-a spus și sindicaliștilor „dacă demisia ar rezolva cele 2 miliarde și bugetul necesar pe anii viitor, cu plăcere îmi pun demisia jos. (…) Funcționarea sistemului pentru mine este mai importantă decât poziția de ministru”.