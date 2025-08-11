Sindicaliștii din Educație sunt nemulțumiți după întâlnirea cu Bolojan: „Vom boicota începutul anului școlar”

În prima parte a zilei de luni, sindicaliştii din Educaţie au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulţumirea față de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Aceștia cer și demisia ministrului Educaţiei, Daniel David.

În urma discuțiilor purtate cu premierul Ilie Bolojan, sindicaliștii au spus că acesta i-a ascultat, dar nu a părut că a auzit și ce au avut de spus. În aceste condiții, ei au anunțat că protestele vor continua în stradă și în zilele următoare.

„Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Anul școlar 2025-2026 este programat să înceapă în data de 1 septembrie, iar orele de curs în 8 septembrie. Cu toate acestea, se va stabili calendarul protestelor și se va discuta și dacă orele de curs vor începe tot în data de 8.

Ce spune Bolojan

În urma întâlnirii, premierul Ilie Bolojan a afirmat că discuțiile s-au concentrat pe modul de implementare și efectele recentelor măsuri din educație, printre care creșterea normei didactice de predare cu două ore pe săptămână – de la 18 la 20 de ore -, mărirea numărului de elevi la clasă, modificarea tarifului pentru plata cu ora și schimbările în finanțarea sistemului de învățământ.

„Este important să avem o discuție corectă, în care fiecare să ne susținem punctul de vedere. Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilitățile pe care le are în prezent bugetul României și pe realitățile din sistemul educației”, a spus Bolojan.