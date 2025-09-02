DOCUMENT OFICIAL: Federațiile din Educație fac apel la profesori să boicoteze activitățile de predare / Copiilor li se va comunica doar titlul lecției, însă li se vor pune absențe

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au publicat un comunicat în care le cer tuturor profesioniștilor din Educație să fie solidari „la nivel național” cu protestul față de Legea 141 / 2025 și să boicoteze activitățile de predare începând cu data de 9 septembrie 2025.

În document, se specifică exact cum ar trebui să se desfășoare orele de curs, până la stingerea protestului – o implicare minimă în actul de predare – copiilor li se va comunica doar titlul lecției, li se vor oferi răspunsuri scurte, însă li se vor pune absențe dacă lipsesc de la cursuri

„- supravegherea elevilor/preșcolarilor în timpul orelor de curs/de activități educative;

– operarea eventualelor absențe sau a oricăror altor observații relevante/necesare în cataloagele fizice/electronice;

– informarea imediată a conducerii unității și/sau a părinților/reprezentanților legali ai elevilor/preșcolarilor, după caz, privitor la orice incident petrecut în timpul orelor;

– enunțarea titlului lecției sau activității ori evaluării, cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest;

– oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/ preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;

– pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026;

– desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;

– menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor/ preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);

– îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;

– îndeplinirea și a altor atribuții legale, ALTELE decât cele de PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE (de exemplu: conceperea de instrumente de evaluare, activități remediale, recapitulări etc.)”.

Sindicatele insistă pe ideea solidarității de breaslă

În document se insistă pe ideea de solidaritate ca singură soluție pentru rezolvarea unei crize de o asemenea anvergură.

„Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național.

Dacă, în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional.

Să avem în vedere și exemplul altor categorii socio-profesionale (de exemplu personalul din Justiție) care au reușit să își soluționeze revendicările prin acțiuni unitare.

Rezultatele se vor obține numai prin solidaritate și acțiune unitară, la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar.

NUMAI UNIȚI VOM REUȘI”!