Protest al profesorilor din trei federații sindicale, în prima zi de școală: „Nu ne blamaţi pe noi pentru decizia de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și „Alma Mater” vor organiza pe 8 septembrie un protest al profesorilor la Palatul Cotroceni.

”Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeaşi însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de şcoala românească. De aceea, vă rugăm să nu participaţi anul acesta la festivităţi golite de conţinut şi să vă alăturaţi protestului nostru din 8 septembrie 2025”, este mesajul transmis de sindicate către elevi şi părinţi.

Sindicatele susțin că modificările aduc „o criză fără precedent în ultimii 35 de ani” în educație și resping măsurile prin care Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar. Printre acestea: creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea burselor de merit și eliminarea celor de excelență, majorarea normei didactice fără creșteri salariale și diminuarea finanțării și a posturilor din sistem.

”Pe 8 septembrie, în loc să ne aflăm la catedră pentru a sărbători începutul şcolii, noi, profesorii, vom ieşi în stradă pentru viitorul educaţiei şi pentru viitorul României. Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiţii mai bune în desfăşurarea actului educaţional, pentru dreptate. Suntem în stradă deoarece Guvernul a luat o serie de măsuri care ne afectează direct munca şi, implicit, educaţia pe care o oferim”, se arată într-un comunicat dat publicităţii luni şi semnat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală ”Alma Mater”.

Liderii sindicali afirmă că protestul nu vizează salariile, ci condițiile de desfășurare a actului educațional.

Profesorii cer retragerea măsurilor criticate și susțin că festivitățile dedicate primei zile de școală, pe 8 septembrie, „sunt golite de conținut”, solicitând elevilor și părinților să se alăture manifestațiilor.