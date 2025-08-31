Protest al Noii Drepte şi SOS România în faţa Primăriei Capitalei pe tema migranţilor

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat că a aprobat desfăşurarea unei adunări publice iniţiate de Asociaţia Noua Dreaptă şi Partidul SOS România.

Protestul este programat pentru 2 septembrie 2025, între orele 11:00 şi 13:00, pe trotuarul din faţa sediului PMB, lângă Parcul Cişmigiu.

Potrivit documentaţiei depuse, la manifestaţie sunt aşteptate aproximativ 20 de persoane.

Tema anunţată de organizatori este „nemulţumirea faţă de intenţia de lansare a proiectului Strategia de incluziune a migranţilor în Municipiul Bucureşti”.

PMB a subliniat că proiectul a fost retras din dezbatere publică pentru a integra recomandările primite din partea organizaţiilor neguvernamentale şi urmează să fie prezentată o variantă revizuită.

Totodată, primăria a atras atenţia că autorizarea unei adunări publice nu înseamnă validarea mesajelor organizatorilor, ci respectarea cadrului legal care garantează dreptul la liberă exprimare şi întrunire.

Reprezentanţii instituţiei au precizat că instigarea la ură, discriminare sau violenţă este sancţionată de lege, iar responsabilitatea pentru declaraţiile şi acţiunile din timpul protestului revine integral organizatorilor şi participanţilor.