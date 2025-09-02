Daniel David, despre începerea școlii pe 8 septembrie: „Copiii trebuie să fie prezenți, școlile vor fi pregătite”

Ministrul Educației, Daniel David, a susținut un interviu pentru Observator Antena 1, unde a vorbit despre noul an școlar, care va începe pe 8 septembrie.

Daniel David a declarat în cadrul discuției că elevii „trebuie să vină la şcoală, școlile vor fi pregătite” și că „mesajul meu este că da, școala va începe în data de 8 septembrie.”

Întrebat despre posibilele clase goale, ministrul a spus că „nu cred că vor fi şcolile goale. Dacă se va întâmpla acest lucru, Doamne, fereşte, ar trebui să fie cazuri extrem-extrem de rare”.

În privința sindicatelor, Daniel David a spus că este înțelegător cu poziția pe care aceștia și-o exprimă public, prin proteste, iar „din perspectiva unui sindicat”, consideră atitudinea lor „corectă”.

Chiar dacă profesorii au anunțat intenția de a protesta și au făcut apel la boicot în prima zi, ministrul a declarat că „vor fi și la școală. Nu știu și ce activități vor face, dar cu siguranță copiii vor intra la clasă și vor fi supravegheați”.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și „Alma Mater” vor organiza pe 8 septembrie un protest al profesorilor la Palatul Cotroceni.

Sindicatele susțin că modificările aduc „o criză fără precedent în ultimii 35 de ani” în educație și resping măsurile prin care Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar.

El a adăugat că este posibil ca unii profesori să desfășoare orele în mod obișnuit, astfel încât procesul educațional să nu fie perturbat în vreun fel.

„Probabil că unii profesori vor continua activităţile în mod obişnuit, în mod normal, atfel încât mesajul meu este că da, şcoala va începe în data de 8. Sigur, nu într-un context care să mă bucure, sunt măsurile de criză pe care le vedem cu toții. Sunt măsuri care generează nemulţumiri.”

Mai mult, referitor la personalul didactic, Daniel David a precizat că încă nu există toate datele privind numărul profesorilor care ar putea fi mutați între școli.

„Au fost nişte măsuri care au trebuit luate pentru a putea plăti salariile şi bursele până la finalul anului şi pentru a putea gândi un buget care să ne asigure nu doar funcţionarea, sper eu dezvoltarea începând de anul viitor.”

Un alt subiect a vizat infrastructura școlară de la acest moment, din România. Daniel David a declarat că există lucrări prin PNRR și a explicat, în cadrul emisiunii, problema grupurilor sanitare.

„Avem şi şantiere în PNRR. Cu toaletele în curte este ceva greu de înţeles. La început de an, ştiind discuţiile înainte să fiu ministru, cu aceste toalete din curte, am cerut tuturor inspectoratelor să îmi trimită situaţia cu toate şcolile care erau într-o astfel de situaţie. Am prins în buget, cred că erau 175 de unităţi şcolare care mai aveau toaletă în curte, dar în diverse grade. 159 erau în faza în care deja au început construcțiile pentru a scăpa de toaleta din curte, iar 19 încă nu făcuseră nimic. Şi atunci am primit buget pentru toate cele 175, cu speranţa că vor reuși să încheie lucrările până la începutul anului. Mulţi au progresat, vom vedea când începe școala câți și cum. Dar cu siguranță nu toți au încheiat acest demers, deşi Ministerul şi-a făcut treaba, banii sunt în buget, aşteptăm doar să îi deconteze.”