Sindicaliștii din Educație, către directori și inspectori: Nu-i amenințați pe protestatari

Potrivit unui mesaj al FSLI și al federației„Spiru Haret”, adresat vineri directorilor de școli și inspectorilor școlari, protestele sunt organizate un sistem de învățământ sănătos, predictibil și finanțat corespunzător, „un sistem în care fiecare dintre noi – profesor, director, inspector – să își poată desfășura activitatea cu profesionalism și demnitate”.

„Înțelegem presiunea la care sunteți supuși: pe de o parte, aveți responsabilitatea de a implementa decizii venite de la nivel central, iar pe de altă parte, vă confruntați zilnic cu nemulțumirile legitime ale cadrelor didactice, cu lipsa de resurse și cu birocrația excesivă. Aceste măsuri nu doar că îngreunează activitatea managerială și de îndrumare, dar vă îndepărtează de rolul fundamental de lideri și mentori ai comunităților școlare. (…) Suntem convinși că măsura creșterii obligației de catedră pentru directori și inspectori înseamnă un efort mult mai mare din partea celor care ocupă aceste funcții și se impune să luptăm împreună și pentru abrogarea acestei măsuri anti-educație”, se arată în comunicat.

Sindicatele îndeamnă la participare

Directorii și inspectorii sunt invitați să se alăture demersurilor sindicale, „să nu opriți colegii care vor să-și exprime în mod democratic problemele și să nu-i amenințați pe cei care luni vor dori să participe la mitingul și marșul organizat de federațiile sindicale. Toți cei care vor mărșălui pe străzile Bucureștiului o vor face și pentru dumneavoastră”.

„Gândiți-vă că înainte de a fi directori sau inspectori ați fost exact ca cei care luni, 8 septembrie, își vor striga nemulțumirea în stradă. Cu mulți ați fost sau sunteți colegi, cu unii chiar prieteni. Nu-i initimidați, nu le tăiați aripile, doar pentru că un ministru trecător vă cere acest lucru. Și, mai mult, arătați că sunteți mai presus de acuzațiile prim-ministrului Ilie Bolojan «că ați fi simpli doritori de funcții» și ați pune în practică orice măsură promovată de Executiv indiferent cât rău ar face sistemului educational”, transmit federațiile sindicale.

Sindicaliștii din Educație au anunțat boicotarea începerii anului școlar și organizarea unui miting luni în Capitală.