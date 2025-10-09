Protest la Centrul de Detenție Craiova. 250 de polițiști cer oprirea „haosului” din sistem

Aproximativ 250 de polițiști de penitenciare protestează, joi, la Centrul de Detenție Craiova, acuzând Guvernul și Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) că prin reformele făcute pun sistemul penitenciar în colaps.

Polițiștii de penitenciare spun că Guvernul și Administrația Națională a Penitenciarelor promovează reforme care duc la desființarea unor unități, tăierea drepturilor și sacrificarea personalului, sub pretextul deficitului bugetar.

„Guvernul și ANP bagă cu lopata ‘reforme’ care desființează unități, taie drepturi și sacrifică oameni. Realitatea este un sistem penitenciar pe marginea prăpastiei: pierderi masive de personal, condiții de detenție degradate, investiții blocate și presiune europeană uriașă”, transmit protestatarii.

Protestatarii cer Guvernului, Ministerului Justiției și ANP să oprească tăierile și blocajele care, spun ei, „dezumanizează sistemul” și îl împing spre „colaps”.