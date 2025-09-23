Liderii celor două sindicate din Educație cer clarificări ministerului Educației cu privire la acordarea voucherelor de vacanță

Liderii celor două sindicate din Educație cer Ministerului Educației să vină cu lămuriri în privința modului în care se acordă voucherele de vacanță.

Ei atrag atenția asupra unor exprimări din Regulamentul privind acordarea voucherelor, care ambiguizează textul.

Într-un document semnat de liderii celor două confederanții sindicale, sunt menționate câteva cazuri din care se înțelege că anumiți angajați din Educație nu ar putea să beneficieze de voucherele de vacanță.

Aceste vouchere se acordă personalului din Învățământ care are salarii nete de până la 8.000 de lei inclusiv, raportat la salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării lor.

Regulamentul mai specifică și faptul că „beneficiază de vouchere de vacanță persoanele care desfășoară efectiv activitate în unitățile / intituțiile prevăzute la art. 1, la „momentul acordării voucherelor de vacanță”.

Sindicatele vor clarificarea expresiei „momentul acordării voucherelor”

În documentul înaintat ministerului Educației, sindicatele atrag atenția că „momentul acordării voucherelor” este a doua jumătate a lui octombrie cel mai devreme și că există cazuri în care o persoană abia angajată după data de 15 octombrie nu are calitate de angajat, încă și, prin urmare, nu poate depune cerere pentru voucher.

„Vă rugăm să ne precizați, în regim de urgență, care a fost intenția de reglementare prin utilizarea sintagmei „momentul acordării voucherelor” de la art. 3 alin. (1), prin raportare la art. 3 alin. (5) și art. 8 alin. (2) din Regulament, pentru a putea veni în sprijinul membrilor de sindicat și al unităților de învățământ”, cer sindicatele.

Informații de context

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Educației și Cercetării (MEC) privind acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2025.

Documentul prevede că toți angajații din unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației vor primi vouchere în valoare de 800 de lei pe an, emise exclusiv pe suport electronic.

Potrivit documentului, suma poate fi utilizată doar pentru achitarea a maximum 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate, cu o valoare minimă de 1.600 lei.

De vouchere beneficiază doar angajații care nu au salarii mai mari de 8.000 de lei net.

Cardurile vor fi alimentate cu bani până pe 15 octombrie, conform ordinului de ministru citat.

Voucherele se acordă în limita bugetului alocat, proporțional cu perioada lucrată în anul respectiv.

Nu se pot emite vouchere cu valori fracționate sub 50 de lei.

Voucherele sunt netransferabile, nu pot fi comercializate și pot fi folosite exclusiv pentru servicii turistice din România.

De vouchere beneficiază personalul didactic și nedidactic care-și desfășoară activitatea în unitățile și instituțiile de învățământ.

Unitatea angajatoare trebuie să facă dovada raportului de muncă.