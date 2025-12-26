Ce faci cu cadourile nedorite de Crăciun: 5 soluții pentru a scăpa de ele fără să jignești pe nimeni

În loc să le ascunzi în fundul dulapului, iată cum te poți descotorosi de ele fără să provoci supărări.

1. Dăruiește mai departe

Pentru Dawn-Maria France din North Yorkshire, soluția este simplă – treci cadoul mai departe altcuiva. Ea spune că perioada imediat după Crăciun este momentul perfect. Nu simte niciodată vinovăție pentru acest lucru și crede că este o modalitate mai sustenabilă de a sărbători, conform BBC.

„Într-un an am primit niște semințe de grădină pe care nu aveam cum să le folosesc”, povestește ea. În loc să le lase să se irosească, Dawn-Maria le-a oferit unei prietene pasionate de grădinărit. „Este o modalitate eficientă din punct de vedere financiar de a gestiona cheltuielile, mai ales în timpul crizei costului vieții, și m-a ajutat să-mi dezaglomerez casa”, adaugă ea.

Acest obicei ar putea ajuta la rezolvarea unei probleme mult mai mari. În fiecare an, cadouri nedorite în valoare de aproximativ 42 de milioane de lire sterline sunt aruncate în Regatul Unit, unele ajungând la groapa de gunoi.

2. Ascunde dovezile

Cum să dăruiești mai departe fără să provoci supărare? „Să nu fii prins”, avertizează Louise Minchin, care prezintă emisiunea BBC Rip Off Britain, sfătuind să elimini orice etichete sau notițe care ar putea fi adresate altcuiva.

Înainte de reîmpachetare, ea recomandă să inspectezi cadoul cu atenție pentru a te asigura că niciun sigiliu nu a fost rupt sau nu prezintă semne de uzură.

Experta Antoinette Akanji are o altă regulă de aur: dăruiește mai departe în afara cercului tău social. „Dacă mătușa ta ți-a dat un pulover care nu ți-a plăcut, nu-l dărui vărului tău”, spune ea. „S-ar putea să-l vadă pe vărul tău purtându-l și acest lucru ar putea provoca o conversație jenantă”.

3. Revinde

Kirsty Quinn, în vârstă de 36 de ani din Oxfordshire, câștigă aproximativ 500 de lire pe lună revânzând articole pe eBay și Vinted. „Cred că dacă primești un cadou pe care nu îl folosești sau nu-ți place, și probabil va sta într-un sertar sau chiar va ajunge la groapa de gunoi, atunci nu văd nicio problemă în a-l vinde online”, spune ea.

Vinted spune că prima duminică a fiecărui an înregistrează un vârf al listărilor de cadouri nedorite – în medie de trei ori rata zilnică normală. Articolele cele mai listate anul trecut au fost produse de toaletă și parfumuri pentru femei, bijuterii, haine de noapte și produse cosmetice.

Sfaturile Vinted pentru revânzarea cadourilor fără a ofensa persoana care le-a cumpărat includ folosirea unui nume de utilizator care nu este ușor de identificat și menținerea unui fundal neutru în fotografii.

4. Donează

Donarea către organizații caritabile este o opțiune evidentă – una care poate face o diferență reală. Magazinele caritabile așteaptă cu nerăbdare curățenia post-Crăciun, când cadourile nedorite devin comoara altcuiva.

Allison Swaine-Hughes, director retail la British Heart Foundation, spune: „Dacă aveți decorațiuni care nu se potrivesc cu tema voastră, un joc de societate pe care l-ați primit de două ori sau un pulover de Crăciun care nu vă place, de ce să nu lăsați să lumineze casa sau garderoba altcuiva donându-le nouă?”.

Dacă ești îngrijorat că o rudă ar putea da peste articolul pe care ți l-a cumpărat în timp ce face cumpărături în magazine caritabile, poți dona întotdeauna la un magazin caritabil în afara zonei tale locale.

5. Includeți bon fiscal

Dacă ești cel care oferă cadoul, poți face viața mai ușoară destinatarului dacă incluzi un bon fiscal. „Dacă oferi cuiva un cadou și incluzi un bon fiscal, îi oferi mult mai multe opțiuni”, explică Louise, mai ales când articolul este de mare valoare.

Un bon fiscal permite de obicei destinatarului să schimbe articolul în magazin sau să primească un voucher. În unele cazuri, se poate oferi o rambursare, dar acest lucru depinde de politica individuală a comerciantului.