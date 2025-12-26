S-a aflat cauza morții cântărețului de muzică populara Ion Drăgan. S-a stins în prima zi de Crăciun, la doar 54 de ani

Interpretul de muzică populară Ion Drăgan, în vârstă de 54 de ani, a murit în urma unui infarct, chiar în prima zi de Crăciun, potrivit primei explicații oficiale, scrie Cancan.

Artistul a fost găsit fără viață în locuința sa din comuna Bălești, județul Gorj, de către tatăl său, după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”.

Ultimul mesaj postat pe Facebook, cu doar o zi înainte, obișnuia să fie o simplă urare de sărbători, dar acum are o semnificație emoționantă pentru fanii săi:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj oficial de condoleanțe:

„Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec.”

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul din Bălești, iar familia invită prietenii, colegii și fanii să își ia rămas-bun în cadrul unei ceremonii restrânse, care va respecta dorința apropiaților de a păstra intimitatea momentului.

Vestea morții lui Ion Drăgan a generat un val de mesaje emoționante din partea fanilor și colegilor de breaslă, mulți exprimându-și incredulitatea și tristețea în mediul online.