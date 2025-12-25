Prima pagină » Social » Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la 54 de ani. Artistul ar fi fost găsit fără suflare de tatăl său

Este doliu în lumea muzicii populare! Ion Drăgan, intepretul de muzică iubit de români, s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, la vârsta de 54 de ani.
Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost colindat. Mai mult, primele informații arată că tatăl lui l-ar fi găsit fără suflare în casă, potrivit Cancan.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Ion Drăgan a decedat în propria locuință după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist Doina Gorjului. Vestea tristă a șocat comunitatea din Oltenia, chiar în ziua de Crăciun. Pe rețelele de socializare au început să curgă mesaje de rămas-bun de la fani:

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!” 

„Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate” 

„De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, au fost unele dintre comentarii. 

