Nemira a testat cu AI noua programă de română. Rezultatele sunt îngrijorătoare

Pentru a testa impactul noii propuneri de programă de limba și literatura română pentru clasa a IX-a, publicată de Ministerul Educației după 16 ani de așteptare, editura Nemira a realizat un experiment A.I.

Literatura predată ca istorie

Experimentul a pornit de la structura oficială a programei, care propune un parcurs aproape exclusiv diacronic, axat pe literatură veche și secolul al XIX-lea. „O programă care pare să pregătească elevii pentru trecut, nu pentru viitor”, spune Nemira.

În lista de autori recomandați apar exclusiv autori bărbați, iar literatura contemporană nu este inclusă ca obiect de studiu. Textele sunt centrate pe mituri, cronici, romantism, realism și Junimea, fără trimiteri la experiențe sau contexte contemporane.

Rezultatele experimentului Nemira

Pentru a evalua efectele acestui curriculum, Nemira a creat o „clasă A.I.” formată din cinci profiluri de elevi de clasa a IX-a. Fiecare dintre profilurile virtuale se raportează diferit la lectură: olimpicul, elevul din mediu vulnerabil, sociabilul, sportivul și elevul obișnuit. După parcurgerea exclusivă a listei de lecturi din programă, elevii A.I. au fost intervievați într-un mediu controlat.

Rezultatele sunt îngrijorătoare:

90% șanse ca elevii din medii vulnerabile să nu mai citească după terminarea liceului

92% șanse ca tinerii să nu se regăsească în niciun personaj studiat

64% șanse ca elevii să creadă că în literatură nu este loc pentru femei

51% șanse ca până și elevii implicați să ajungă analfabeți funcțional

73% șanse ca elevii să creadă că trăirile lor nu sunt împărtășite de alții.

Efecte asupra gândirii critice

Concluzia experimentului este că o programă centrată aproape exclusiv pe trecut, fără diversitate de perspective și fără texte relevante pentru prezent, poate duce la îndepărtarea elevilor de lectură. Aceasta poate contribui, totodată, la accentuarea inegalităților educaționale și la creșterea vulnerabilității elevilor în fața manipulării.

„Nu vrem ca educația să devină un experiment eșuat”

„Tinerii trebuie apropiați de lectură, nu îndepărtați prin limitări care pot afecta contactul lor cu diversitatea literaturii sau printr-o programă care riscă să le restrângă orizonturile. Nu vrem ca educația să devină un experiment eșuat. Ce fel de viitor poate construi o școală care îi învață pe elevi doar istoria literaturii, nu și sensul ei pentru lumea de azi?”, a transmis Nemira.

„Obiectivele acestei programe pot fi atinse doar prin demersuri care mențin viu interesul pentru lectură. Prin cărți în ale căror universuri tinerii se pot regăsi, prin autori și autoare ale căror scrieri sunt relevante pentru prezent, sensibile la realitățile contemporane și capabile să deschidă dialoguri necesare”, susține editura.