Liderul romilor din Gorj cheamă la protest. „Mă înscriu chiar dacă nu sunt rom!”, spune un gorjean

Apelul a fost lansat de Nelu Pavel, liderul organizației locale a Partidei Romilor „Pro Europa”, care a comunicat vineri mesajul, pe pagina sa de socializare.

Pavel îi invită pe membrii organizației, dar și pe liderii formali și informali ai comunității rome, să se înscrie pe listele deschise special pentru participarea la protest: „Anunț către toți membrii Partidei Romilor din Gorj, liderii formali și informali ai societății civile rome din Gorj, să ne contactați la biroul organizației, dacă doriți să participați la un miting organizat împotriva măsurilor care urmează să fie luate de actualul guvern și care ar putea să afecteze comunitățile de romi”, este mesajul semnat de liderul romilor din Gorj.

Câteva sute de romi sunt deja pe liste

În aceeași măsură, reprezentantul comunității rome din Gorj le cere și celorlalți gorjeni să se mobilizeze: „Apelul este valabil pentru toate persoanele din județul Gorj care doresc să participe la miting, pentru ca uniti vom fi mai puternici sa castigam drepturile noastre ”.

El a precizat că vineri, după prânz, erau deja „400 de persoane înscrise pe listă pentru protest” și că înscrierile vor continua „pentru a putea lua aprobarile pentru miting, conform legii”.

Mesajul, redactat în limba română pentru a se adresa atât romilor, cât și celorlalți gorjeni, se încheie în limba romani, cu expresia „Opre roma, o Del amenta!”, însă nu explică clar care dintre măsurile anunțate de guvernul Bolojan sunt contestate.

„Mă înscriu chiar dacă nu sunt rom!”

Postarea lui Pavel atras și câteva reacții, cele mai multe mesaje de susținere și promisiuni de participare la miting: „Venim cu mare drag (…) să ne apărăm comunitatea romilor, să fim uniți și să ne ajutați, așa cum ați fost întotdeauna lângă noi. Vom fi prezenți!”, a scris un susținător.

„Mă înscriu chiar dacă nu sunt rom!” a transmis un alt comentator, iar altcineva a adăugat: „Era momentul mult așteptat! Așteptăm ziua și ora!”