De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon

Asociația Energia Inteligentă a avertizat, duminică, cu privire la riscurile intoxicației cu monoxid de carbon.

În ultimele zile 75.000 de apartamente au rămas fără căldură în București și 5.000 de apartamente în Craiova, temperaturile au scăzut foarte mult și oameni chiar în blocurile care au agent termic folosesc din considerente economice, pentru a se încălzi la aragazul din bucătărie.

Potrivit asociației, aprinderea clasicului aragaz din bucătărie poate fi fatală. Arderea gazelor naturale determină consumarea oxigenului din încăpere și poate degaja dioxid și monoxid de carbon.

„Omul în lipsa oxigenului, consumat și înlocuit cu dioxid de carbon moare. Dar mult mai periculos decât lipsa oxigenului și înlocuirea acestuia cu dioxid de carbon este prezența în aer a monoxidului de carbon rezultat din ardere, care are particularitatea că poate să omoare un om la concentrații mici, înainte ca acesta să rămână fără oxigen”, atrag atenția reprezentanții asociației.

Monoxidul de carbon, „inamicul tăcut”

Monoxidul de carbon este un gaz fără culoare, miros și gust. Intoxicarea apare atunci când o persoană inhalează suficient monoxid de carbon încât acesta începe să înlocuiască oxigenul transportat în sânge.

În timp ce oxigenul din sânge este înlocuit de monoxidul de carbon, țesuturile și organele din organism care depind de acest oxigen, nu mai pot funcționa normal, potrivit sursei citate.

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon variază de la simptome ușoare, asemănătoare cu cele ale gripei, precum durerile de cap sau de stomac, urmate de febră, până la tulburări severe ale inimii și creierului.

„Chiar și expunerea prelungită la cantități reduse de monoxid de carbon, pe parcursul mai multor zile poate determina intoxicarea. Oamenii reacționează în mod diferit la expunerea la cantități identice de monoxid de carbon. De aceea intoxicația cu monoxid de carbon poate avea urmări ușoare până la cele grave, asupra diverselor persoane cu același grad de expunere”, atenționează sursa citată.

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon pot imita gripa

Intoxicația cu monoxid de carbon poate fi dificil de diagnosticat pentru că afecțiunea poate imita simptomele gripei. De asemenea, este posibil ca o persoană cu simptome mult mai grave, să nu fie conștientă de seriozitatea sau gravitatea condiției în care se află, deoarece expunerea la monoxid de carbon poate induce oboseală sau confuzie.

Dacă se suspectează că o persoană acuză simptome ale intoxicației cu monoxid de carbon, primul gest care trebuie făcut este scoaterea persoanei în afara încăperii afectate, iar apoi trebuie chemată salvarea, atenționează asociația.

Asociația atrage atenția că, într-o bucătărie de 7mc, așa cum sunt multe din România, dacă ușile și geamurile sunt închise și nu există un sistem de acces al aerului proaspăt și evacuare a gazelor arse, iar în bucătărie este aprins aragazul cu toate ochiurile pornite, acesta consumă în 39 de minute tot oxigenul din încăpere, existând riscul de deces prin asfixiere.