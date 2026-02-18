Prima pagină » Știrile zilei » Japonia a lansat în spațiu o cutie de lemn ca soluție la una dintre cele mai mari probleme ale viitorului.

Japonia a lansat în spațiu o cutie de lemn ca soluție la una dintre cele mai mari probleme ale viitorului.

Cel mai mare obstacol cu ​​care s-a confruntat întotdeauna cercetarea spațială a fost legat de limitările tehnologice pe care le aveam, motiv pentru care astăzi avansăm atât de mult în acest domeniu datorită dezvoltării de noi sisteme, roboți și Inteligență Artificială.
Sursă foto: Pexels
Mădălina Dinu
18 feb. 2026, 17:37, Știrile zilei

Prin urmare, este surprinzător faptul că Japonia tocmai a lansat ca o noutate un satelit în formă de cub, fabricat din lemn , care, potrivit lor, poate rezolva una dintre problemele viitoare (deși din ce în ce mai apropiate) privind creșterea activității umane în spațiu, scrie El Economista.

O colaborare între Universitatea Kyoto și Institutul Forestier Sumitomo ar fi putut oferi o soluție la problema tot mai mare a deșeurilor spațiale . În ultimii ani, numărul de sateliți și nave spațiale lansate în spațiu a crescut constant, iar acest număr este de așteptat să crească și mai mult în următoarele decenii. Acest lucru va duce mai întâi la supraaglomerarea pe orbită, iar apoi, când aceste obiecte nu mai sunt utile, vor deveni resturi plutitoare în spațiu.

Până acum, procedura standard a fost reintrarea în atmosferă pentru a se dezintegra, dar când aluminiul din care sunt alcătuite se arde, se transformă într-o pulbere fină de oxid de aluminiu, care plutește în spațiu timp de decenii.

De ce este lemnul incredibil de stabil în spațiu

Aici intervine proiectul LignoSat. Deoarece este fabricat din lemn, acesta rezolvă toate aceste probleme ecologice, precum și problemele legate de întreținere și rezistența materialelor. Acest lucru se datorează faptului că lemnul devine incredibil de stabil în spațiu; nu poate arde sau putrezi în absența oxigenului. În mod similar, atunci când se confruntă cu schimbări enorme de temperatură (-120°C și +120°C), în care metalele se dilată și se contractă, lemnul a demonstrat o rezistență incredibilă .

Cercetătorii au efectuat teste ample cu diferite tipuri de lemn expuse în spațiu timp de peste un an, iar acestea s-au întors intacte. În cele din urmă, au decis să construiască acest satelit din lemn de magnolie datorită stabilității sale dimensionale și maleabilității.

Pentru agențiile spațiale preocupate de impactul lor asupra mediului, LignoSat este cheia, deoarece odată ce durata sa de viață utilă se termină, în urma procesului de dezintegrare utilizat până acum, lemnul arde și produce doar vapori de apă și o cantitate infimă de dioxid de carbon.

Această caracteristică ar permite lansarea a mii de sateliți meteorologici sau de comunicații de mici dimensiuni, fără teama de a crea o ceață opacă sau toxică în jurul planetei noastre.

 

