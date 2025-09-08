ANOSR: Studenții anunță proteste în toate centrele universitare din țară

ANOSR a anunțat luni că se alătură revoltei federațiilor sindicatelor profesorale și a elevilor, împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație care „afectează tot sistemul de învățământ și îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcți ai educației”.

Astfel, luni, studenții vor fi în stradă în fața Guvernului României împreună cu profesori și elevi: „solicităm îndepărtarea cu celeritate a măsurilor de austeritate care limitează dreptul la un învățământ echitabil și accesibil pentru toată lumea”.

De asemenea, ANOSR anunță proteste masive și marșuri în toată țara îndată ce anul universitar va începe, dacă măsurile de austeritate nu sunt retrase de către decidenți.

Studenții cer revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni), revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni), creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut, reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat și abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

„Transmitem așadar, având mai puțin de 30 de zile până la începerea anului universitar și deja cu școlile deschise, un mesaj ferm Guvernului României: lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa, anul universitar nu va începe așa”, a transmis luni ANOSR.