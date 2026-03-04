Nemulțumiți de deciziile Guvernului, studenții cer o întâlnire cu noul ministru al Educației

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a cerut miercuri, printr-o adresă, o întâlnire cu noul ministru, pentru a discuta despre principalele probleme din învățământul superior.

Studenții vor să discute cu ministrul Educației despre finanțarea învățământului superior, fondul de burse și protecție socială, facilitățile pentru studenți la transportul feroviar și local și situația implementării mai multor acte normative, inclusiv la nivel universitar.

„Totodată, având în vedere discuțiile publice referitoare la diminuarea bugetului Ministerului Educației și Cercetării, reamintim faptul că impactul măsurilor de austeritate asupra drepturilor studenților a avut loc încă de la 1 ianuarie 2025, odată cu punerea în aplicare a O.U.G. nr. 156/2024, moment în care transportul studenților a fost limitat”, se arată într-un comunicat al ANOSR.

Impact social grav

Studenții arată că limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar intern a generat o economie nesemnificativă, de mai puțin de 0,0021% din buget, dar un impact social grav în rândul studenților, fiindu-le împiedicată mobilitatea și accesul la oportunități educaționale esențiale.

De asemenea, studenții arată că, prin modificarea bazei de calcul a costului standard alocat universităților per student bugetat pentru fondul de burse și protecție socială de la salariul minim brut pe economie la cel net, precum și restrângerea perioadei de acordare a burselor exclusiv pe durata activității didactice, fondul de burse fiind diminuat cu aproximativ 52%, echivalentul a aproximativ 44.000 de burse sociale.

ANOSR a lansat în 12 ianuarie 2026 studiul „Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?” care relevă că minimul lunar necesar pentru cheltuielile esențiale ale unui student ajunge la 2.027,99 lei, mult peste bursa socială minimă oferită de stat, de doar 925 lei.

ANOSR cere Guvernului și Parlamentului alocarea unui buget adecvat Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026.

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, a depus marți jurământul la Palatul Cotroceni.