Daniel Fenechiu (PNL): Am vorbit cu profesori, mulți nu sunt atât de deranjați de aceste măsuri

„De fiecare dată când faci o reformă, te lovești de inerția categoriei sociale care este vizată de reformă, o rezistență din sistem (…). Pe un fond în care Executivul încearcă să diminueze deficitul bugetar, Executivul vine și spune: domnule, stai puțin, hai să muncim puțin mai mult, cândva, norma didactică avea 20 de ore, hai să o readucem acolo”, a declarat la RFI Daniel Fenechiu.

Senatorul PNL afirmă că „sunt și măsuri în ceea ce privește bursele, însă, așa cum a spus premierul, într-o perioadă de trei ani de zile, cuantumul burselor a crescut de vreo opt ori în România, s-a ajuns la situația paradoxală în care copii cu media cinci sau șase erau bursieri. Investiția în educație nu înseamnă să arunci bani pe fereastră”.

Daniel Fenechiu crede că nu toți profesorii susțin protestele sindicale: „Am vorbit cu profesori, sunt mulți profesori care nu sunt atât de deranjați de aceste măsuri și veți vedea că lucrurile se vor așeza, pentru că majoritatea profesorilor își doresc să intre la ore și atunci astea sunt niște lucruri care vor fi depășite”.