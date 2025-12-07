Prima pagină » Știrile zilei » Ciprian Ciucu: Nu vreau sa fiu președintele României sau președintele PNL

Liberalul Ciprian Ciucu a declarat că nu intenționează să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale. Nu vreau să fiu președintele României sau președintele PNL, a spus Ciucu. Declarația a fost făcută după publicarea rezultatelor exit-poll-urilor care îl dau drept câștigător al alegerilor pentru Primăria București.
Petru Mazilu
07 dec. 2025, 22:12, Politic

Ciprian Ciucu a explicat că vrea să fie primarul Bucureștiului pe termen lung.

„Nu voi candida vreau să-mi dedic viața mai mult de patru ani orașului nostru, Bucureștiul (…) este cea mai mare onoare”, a declarat Ciucu duminică seara la Antena 3 CNN.

Ciprian Ciucu a subliniat faptul că nu vrea să fie liderul PNL sau președintele României.

„Nu mă văd președintele României. Nu vreau sa fiu președintele României sau președintele PNL”, a adăugat Ciucu.

Exit-poll-urile arată că liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria București având peste cinci procente în fața contracandidatului de la PSD, Daniel Băluță. Pe locul trei este situată independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu.

