Ciprian Ciucu: Nu vreau sa fiu președintele României sau președintele PNL

Ciprian Ciucu a explicat că vrea să fie primarul Bucureștiului pe termen lung.

„Nu voi candida vreau să-mi dedic viața mai mult de patru ani orașului nostru, Bucureștiul (…) este cea mai mare onoare”, a declarat Ciucu duminică seara la Antena 3 CNN.

Ciprian Ciucu a subliniat faptul că nu vrea să fie liderul PNL sau președintele României.

„Nu mă văd președintele României. Nu vreau sa fiu președintele României sau președintele PNL”, a adăugat Ciucu.

Exit-poll-urile arată că liberalul Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru Primăria București având peste cinci procente în fața contracandidatului de la PSD, Daniel Băluță. Pe locul trei este situată independenta susținută de AUR, Anca Alexandrescu.