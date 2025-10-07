PNL nu susține proiectele PSD pentru eliminarea CASS. Fenechiu: Nu sunt bani la buget

Daniel Fenechiu a precizat că această decizie a fost discutată în grupul parlamentar al PNL împreună cu premierul Ilie Bolojan.

„Partidul Național Liberal face parte într-o coaliție cu un protocol clar. Problema a fost abordată în primul pachet și PNL va respecta deciziile coaliției. Prioritatea noastră este bugetul României și reducerea deficitului bugetar”, a explicat Fenechiu.

Liderul senatorilor liberali a subliniat că regula coaliției prevede eliminarea excepțiilor, iar fondurile nu permit acordarea de scutiri suplimentare pentru diverse categorii: mame, clerici sau veterani.

„Noi putem da bani dacă avem, putem dubla sau tripla, dar nu sunt bani. Din acest punct de vedere, ne vom abține. Dacă proiectele vor trece, este responsabilitatea PSD de a explica în coaliție”, a adăugat Fenechiu.

El a mai precizat că PNL a susținut anterior majorarea indemnizației pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, dar că proiectele propuse de PSD riscă să transmită semnale negative organismelor internaționale despre lipsa de consecvență a României.

Fenechiu a încheiat subliniind că PNL nu are nimic împotriva beneficiarilor proiectelor, dar că respectarea disciplinei bugetare și a acordurilor politice este prioritară: „Nimeni nu are nimic cu mămicile, să fie clar. Trebuie doar să respectăm regulile coaliției și resursele disponibile. Dacă colegii noștri de guvernare, social-democrații, au aceste resurse, poate îi spun lui Bolojan: Domnule, am găsit sacul de bani și de acolo dăm banii. Dacă nu, vom intra într-o zonă în care lumea va spune că suntem neserioși”, a mai spus Fenechiu.