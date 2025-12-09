Lider PNL: O ieșire a PSD din coaliție ar însemna că pregătește coabitarea cu AUR. Eu cred că oamenii înțelepți din PSD nu-și doresc acest lucru

O eventuală ieșire de la guvernare a Partidului Social Democrat ar însemna că se pun bazele unei coabitări PSD-AUR. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după victoria liberalului Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Daniel Fenechiu mizează pe înțelepciunea PSD.

„Știți, se spune că primul act al divorțului este căsătoria. Primul act al ieșirii de la guvernare este intrarea la guvernare. Întotdeauna, există embrioni și există apologeți ai unor măsuri de genul ăsta, peste tot. Și la PSD există oameni care de la început au spus că nu e în regulă să stea la guvernare, că e mai bine să rămână în Opoziție, ca să crească”.

În opinia sa, „PSD este format din mulți oameni maturi, înțelepți, care doresc binele României și care realizează și din perspectivă politică și a intereselor lor că o ieșire de la guvernare și o poziționare a lor în Opoziție alături de AUR înseamnă mai mult decât simpla ieșire de la guvernare”.

„Nu înseamnă că vor reuși să capitalizeze, că este foarte greu, după ce ai fost la guvernare să vii cu un limbaj de Opoziție, să fii credibil, în comparație cu AUR, care critică Guvernul de la început, însă poate să creeze premisele că PSD și AUR se pregătesc pentru o coabitare, iar eu cred că în PSD, oamenii înțelepți nu-și doresc acest lucru””, încheie Fenechiu.