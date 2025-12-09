Ședință a conducerii PSD convocată marți, după rezultatele la alegerile locale parțiale

Biroul Permanent Național al PSD se reunește astăzi, la ora 10:00.

La alegerile locale parţiale desfăşurate în data de 7 decembrie, PSD a câștigat mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu obținând 51,97% din voturi. Pe de altă parte, la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluţă a ieşit pe locul al treilea, obţinând 20,51% din voturile exprimate.

Nemulțumirile din interiorul partidului vizează și relația tensionată cu USR în cadrul Coaliției de guvernare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, PSD discută și varianta de a cere public excluderea USR din Executiv.

Încă de duminică seara, Sorin Grindeanu a anunțat că în partid se va face o analiză despre alegeri.

„Rămâne chestiunea despre București (…) este în scorul politic este o bază bună de repornire pentru organizația București”, a transmis Grindeanu.

Pe de altă parte, Grindeanu a făcut și un scurt comentariu despre rezultatele alegerilor din alte localități. Din 14 locuri unde au fost alegeri, PSD a câștigat în 12, niciun nume nu este de la AUR sau de la USR, a subliniat liderul PSD.