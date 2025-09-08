Profesorii au ieșit în stradă: Protestul sindicaliștilor din Educație a început în Piața Victoriei

Protestul este organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația Națională „Alma Mater”. Și organizațiile elevilor și studenților au transmis că susțin revendicările profesorilor.

Mii de sindicaliști din întreaga țară au ajuns cu autocare în Capitală pentru a participa la protest.



Sindicatele din învățământ sunt nemulțumite de măsurile luate de Guvern care au vizat creșterea normei didactice, comasarea unor unități școlare și diminuarea burselor. Profesorii au declarat că aceste măsuri afectează condițiile de funcționare a școlilor și calitatea actului educațional pentru elevi.

După ce vor picheta în Piața Victoriei sediul Guvernului, protestatarii vor merge în marș pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că se va întâlni cu reprezentanții profesorilor la Palatul Cotroceni.