Sezonul de schi și săniuș, deschis oficial în stațiunea Durău. Jandarmii montani asigură siguranța

Stațiunea Durău a intrat oficial în atmosfera de iarnă, odată cu deschiderea sezonului de schi și săniuș. De astăzi, turiștii pot profita de pârtiile amenajate, iar jandarmii montani sunt prezenți în zonă pentru a asigura ordinea publică și siguranța celor veniți la munte.
Reprezentanții Jandarmeriei anunță că efectivele montane acționează permanent în zona pârtiilor, dar și pe traseele turistice din apropiere.
Misiunile acestora vizează prevenirea accidentelor, acordarea de sprijin turiștilor, dar și intervenția rapidă în cazul unor situații de urgență.
Autoritățile le recomandă turiștilor să aleagă pârtiile în funcție de nivelul lor de pregătire și să poarte echipament corespunzător, inclusiv cască de protecție.
De asemenea, este important ca turiștii să respecte regulile de pe pârtii, precum și indicațiile personalului autorizat. O atenție specială trebuie acordată copiilor, care trebuie supravegheați permanent.
Jandarmii montani atrag atenția și asupra consumului de alcool, care trebuie evitat înainte sau în timpul practicării sporturilor de iarnă, pentru a reduce riscul de accidente.
Pe întreaga durată a sezonului rece, aceștia vor fi prezenți zilnic în stațiunea Durău și în zonele montane din jur, pregătiți să ofere sprijin și să contribuie la desfășurarea activităților turistice în condiții de siguranță.