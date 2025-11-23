Referendum privind moartea asistată pentru pacienții în fază terminală în Slovenia

Parlamentul din această mică națiune a Uniunii Europene a adoptat legea în iulie, după ce alegătorii o sprijiniseră într-un referendum consultativ anul trecut. Oponenții însă au forțat un nou vot pe această temă controversată, după ce au strâns peste 40.000 de semnături.

Legea prevede că persoanele cu mintea întreagă, care nu au nicio șansă de recuperare sau se confruntă cu dureri insuportabile, au dreptul la moarte asistată. Asta înseamnă că pacienții își administrează singuri medicamentul letal, după aprobarea a doi medici și după o perioadă de consiliere.

Legea nu se aplică persoanelor cu boli psihice, potrivit AP.

Susținătorii legii includ guvernul liberal al premierului Robert Golob. Ei au argumentat că legea le oferă oamenilor șansa de a muri cu demnitate și de a decide singuri cum și când să își pună capăt suferinței.

Grupurile conservatoare, printre oponenți

Oponenții includ grupuri conservatoare, unele asociații ale medicilor și Biserica Catolică. Aceștia spun că legea contravine Constituției Sloveniei și că statul ar trebui să se concentreze pe furnizarea unor servicii mai bune de îngrijire paliativă.

Președinta Nataša Pirc Musar a declarat că este „extrem de important” ca cetățenii să meargă la vot și „nu doar atunci când sunt alegeri parlamentare sau prezidențiale”.

„Este firesc ca noi, ca indivizi, să spunem ce gândim despre un anumit subiect”, a spus ea. „Este firesc să le spunem politicienilor ce credem că este corect și ce credem că este greșit”.

Legea va fi respinsă dacă majoritatea celor care votează se pronunță împotrivă, iar aceștia reprezintă cel puțin 20 la sută din cei 1,7 milioane de alegători eligibili. Participarea la vot după patru ore era puțin peste 10 la sută, potrivit autorităților electorale.

Sondajele recente din Slovenia arată că mai mulți oameni sunt în favoarea legii decât împotriva ei.

Dacă legea rămâne în vigoare, Slovenia se va alătura altor câteva țări din UE care au adoptat deja legi similare, inclusiv Austria, țara vecină, și Țările de Jos.