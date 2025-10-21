Slovenia – referendum pentru sinuciderea asistată | Controversata lege a eutanasierii creează tensiuni în societate

Slovenia a aprobat în iulie legea eutanasierii asistate pentru persoanele aflate în stadiul terminal al unei boli incurabile, pentru care au fost încercate toate tratamentele.

În noiembrie, pe 23, slovenii vor vota într-un referendum dacă susțin dreptul la sinuciderea asistată.

A fost nevoie de strângerea a 40.000 de semnături pentru ca referendumul să poată fi organizat și acestea au fost strânse de opoziția conservatoare.

Condițiile pentru eutanasiere

Se va vedea în noiembrie care este viziunea majoritară a slovenilor în această privință deosebit de delicată și controversată.

Potrivit legislației actuale, pacienții lucizi, aflați în fază terminală, au dreptul la sinucidere asistată dacă suferința lor a devenit insuportabilă și au fost epuizate toate variantele de tratament.

De asemenea, potrivit European Conservative, legea permite sinuciderea asistată dacă tratamentul nu oferă perspective rezonabile de recuperare sau ameliorare a stării pacientului.

Legea nu este aplicabilă, totuși, pacienților cu suferințe insuportabile, dar lipsiți de luciditate mintală.

O lege cu un istoric complicat

În 2024 a mai fost organizat un referendum și 55% dintre sloveni au votat în favoarea eutanasierii.

Însă, legislația permite grupurilor civile care strâng cel puțin 40.000 de semnături să solicite un nou vot asupra legilor adoptate de parlament.

Pentru ca referendumul să aibă succes, este nevoie ca cel puțin 20% din cetățenii cu drept de vot să voteze împotriva legii sinuciderii asistate.