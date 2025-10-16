Prima țară din America Latină care permite eutanasia prin lege

Astfel, Uruguay devine prima țară din America Latină, predominant catolică, care permite eutanasia prin lege. Columbia și Ecuador au dezincriminat această practică prin decizii ale Curții Supreme.

În Chile, președintele de stânga Gabriel Boric a reluat recent eforturile pentru aprobarea unui proiect de lege privind eutanasia, blocat de mult timp în Senat, potrivit AP.

În ultimii ani, regiunea a fost cuprinsă de dezbateri aprinse și activism intens în jurul acestei practici.

„Opinia publică ne cere să abordăm această problemă”, a declarat senatoarea Patricia Kramer, din coaliția de stânga aflată la guvernare în Uruguay, în fața parlamentarilor din capitala țării, Montevideo.

Legea, care a avansat cu dificultate în ultimii cinci ani, a trecut miercuri de ultimul obstacol, 20 din 31 de senatori votând în favoarea ei. Camera inferioară a aprobat proiectul de lege în august, cu o largă majoritate. Tot ce mai rămâne este ca guvernul să pună în aplicare reglementările.

În timpul dezbaterii, senatorii din coaliția de guvernământ Frontul Larg au apărat cu înflăcărare dreptul la moarte, comparând mișcarea pentru eutanasie cu legalizarea divorțului și a căsătoriei între persoane de același sex.

„Cu toții credem și simțim că viața este un drept, atât în sănătate, cât și în boală, dar nu ar trebui să fie niciodată o obligație, deoarece alții nu înțeleg o suferință atât de insuportabilă”, a declarat senatorul Daniel Borbonet, după ce a citat mărturiile unor pacienți uruguayeni cu afecțiuni medicale ireversibile.

Pro și contra

Cea mai mare opoziție față de eutanasie în Uruguay a venit din partea Bisericii Catolice. Înainte de vot, Daniel Sturla, arhiepiscopul de Montevideo, a făcut apel la uruguayeni „să apere darul vieții și să-și amintească că fiecare persoană merită să fie îngrijită, însoțită și sprijinită până la sfârșit”.

Însă secularizarea a erodat rezistența față de această practică în această țară de 3,5 milioane de locuitori, care interzice orice mențiune a lui Dumnezeu în jurămintele de funcție și numește Crăciunul „Ziua Familiei”.

Oficialii au salutat adoptarea legii ca o consolidare a reputației Uruguayului ca una dintre cele mai liberale națiuni din punct de vedere social din regiune. Țara a fost prima din lume care a legalizat marijuana pentru uz recreativ și a adoptat o legislație pionieră care permite căsătoria între persoane de același sex și avortul în urmă cu peste un deceniu.

„Este un eveniment istoric, care plasează Uruguayul în prima linie în abordarea unor probleme profund umane și sensibile”, a declarat vicepreședinta Carolina Cosse.

Nu include sinuciderea asistată

Legislația permite eutanasia, efectuată de un profesionist din domeniul sănătății, dar nu și sinuciderea asistată, care implică autoadministrarea de către pacient a unei doze letale de medicamente prescrise.

Spre deosebire de legile din statele americane, Australia și Noua Zeelandă, care restricționează eutanasia la persoanele cu o speranță de viață de cel mult șase luni sau un an, Uruguay nu stabilește limite de timp. De asemenea, nu impune o perioadă de așteptare și permite oricărei persoane care suferă de o boală incurabilă care provoacă „suferințe insuportabile” să solicite moartea asistată, chiar dacă diagnosticul său nu este terminal.

Uruguay impune ca persoanele care solicită eutanasia să fie competente din punct de vedere mental.

Deși legea nu interzice în mod categoric eutanasia pentru persoanele cu afecțiuni psihice, cum ar fi depresia, ea impune ca pacienții să obțină avizul a doi medici care să certifice că sunt suficient de apți din punct de vedere psihologic pentru a lua această decizie.

Spre deosebire de Belgia, Columbia și Țările de Jos, Uruguay nu permite eutanasia pentru minori.