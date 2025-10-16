Încă un sector din Transalpina se închide

„Din cauza condițiilor meteorologice ce pun în pericol siguranța participanților la trafic (viscol, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se închide circulația rutieră pe Transalpina (DN67C) și între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200)”, transmite CNAIR.

Sectorul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului este închis circulației rutiere din data de 30.09.2025.

„Subliniem faptul că această măsură de închidere a fost luată pentru siguranța conducătorilor auto, conform Normativului privind circulația rutieră pe drumurile montane, cu indicativul AND 615-2020”, arată sursa citată.