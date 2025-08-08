Donald Trump autorizează Pentagonul să folosească forţa militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină. Reacția Mexicului

Potrivit acestora, armata SUA a început deja planificarea unor acţiuni directe pe teritorii străine, în contextul luptei împotriva traficului de fentanil, un opioid sintetic responsabil pentru numeroase decese prin supradoză în Statele Unite.

Ordinul vizează în special cartelurile mexicane, considerate principalele grupări implicate în producerea şi traficul de fentanil, cu materii prime provenind din China. Administraţia Trump a desemnat în februarie şase carteluri mexicane drept organizaţii teroriste, printre care cartelul Sinaloa, alături de grupări din Venezuela şi El Salvador. Ulterior, în iulie, lista a fost extinsă cu cartelul Soarelui, despre care Washingtonul susţine că ar fi controlat de preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, acuzaţie negată ferm de autorităţile de la Caracas.

Decizia de a folosi forţa militară ridică însă semne de întrebare privind aspectele legale, inclusiv posibilitatea ca operaţiunile să implice victime civile sau arestări neautorizate, având în vedere că o astfel de acţiune militară unilaterală nu a fost aprobată de Congres. În paralel, Statele Unite au intensificat supravegherea prin drone asupra Mexicului pentru a monitoriza laboratoarele de fentanil, dar aceste operaţiuni nu includ utilizarea forţei letale.

Reacţia Mexicului nu a întârziat. Preşedinta Claudia Sheinbaum a subliniat importanţa respectării suveranităţii teritoriale şi a respins ideea unei „invazii” militare americane. „Am fost informaţi despre ordin, dar nu implică desfăşurarea de trupe pe teritoriul nostru”, a afirmat ea. De asemenea, autorităţile mexicane nu investighează vreo legătură între Nicolas Maduro şi cartelul Sinaloa, declarând că nu deţin dovezi în acest sens.