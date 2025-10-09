California scrie istorie. Este primul stat din SUA care interzice prin lege alimentele ultraprocesate

Prin semnarea legii „Real Food, Healthy Kids Act”, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a preluat controlul asupra unei mișcări în creștere care vizează reformarea aprovizionării cu alimente la nivel național. Legislativul statului a adoptat proiectul de lege la mijlocul lunii septembrie.

În medie, copiii din Statele Unite obțin aproape două treimi din caloriile consumate din alimente ultraprocesate, pline de aditivi și zaharuri, sare și grăsimi cu conținut ridicat de calorii, potrivit unui raport recent al CDC.

Legislația din California nu numai că definește alimentele ultraprocesate – o sarcină pe care majoritatea țărilor din lume încă nu au îndeplinit-o –, ci impune autorităților din domeniul sănătății publice și oamenilor de știință să decidă care dintre aceste alimente sunt cele mai dăunătoare pentru sănătatea umană. Orice „aliment ultraprocesat care prezintă motive de îngrijorare” va fi apoi eliminat treptat din aprovizionarea cu alimente a școlilor, potrivit CNN.

Acțiunea decisivă a Californiei contrastează puternic cu mișcarea „Make American Healthy Again” (MAHA), condusă de directorul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA, Robert F. Kennedy, Jr.

„În timp ce oamenii din Washington comandă rapoarte și dezbat ipoteze, California conduce cu acțiuni decisive”, a declarat Jesse Gabriel, membru al Adunării Democrate din California, care a introdus proiectul de lege, într-o conferință de presă.

„Sau, pentru a fi mai direct, aici, în California, noi facem efectiv ceea ce trebuie pentru a proteja sănătatea copiilor noștri, și facem acest lucru de mult înainte ca cineva să fi auzit de mișcarea MAHA”, a adăugat Gabriel.

Comisia MAHA a promis măsuri decisive în privința alimentelor ultraprocesate până în luna august a acestui an. Cu toate acestea, raportul final, publicat în septembrie, promitea doar că guvernul va „continua eforturile” de definire a alimentelor ultraprocesate.

Un efort puternic de lobby

Acest scenariu s-ar fi putut întâmpla și în California, a declarat Bernadette Del Chiaro, vicepreședinte senior pentru California la Environmental Working Group (EWG), o organizație de promovare a sănătății cu sediul în Washington, DC, care a co-sponsorizat proiectul de lege.

„A existat o opoziție foarte puternică. Industria se opune întotdeauna cu înverșunare și luptă cu toate forțele pentru a împiedica adoptarea acestor proiecte de lege”, a declarat Del Chiaro pentru CNN. „Numărul comisiilor pe care a trebuit să le parcurgem pentru a obține adoptarea proiectului de lege ilustrează amploarea eforturilor de lobby”.

Votul final, însă, a spus totul: din 120 de membri ai Adunării și senatori din California, atât din Partidul Republican, cât și din Partidul Democrat, doar unul a votat împotriva – un republican din San Diego.

„Am avut un sprijin larg din partea ambelor partide, deoarece, în cele din urmă, acest proiect vine de la bază – de la politicieni care au auzit despre aceste probleme în comunitatea lor și au vrut să facă ceva în acest sens”, a spus Del Chiaro.

„Ne aflăm într-un moment în care americanii încep să conștientizeze faptul că avem substanțe chimice în tot ceea ce ne înconjoară – în alimentele, apa și aerul pe care le consumăm – și că trebuie să facem ceva în această privință”.

CNN a contactat Asociația Brandurilor de Consum, care reprezintă principalii producători de alimente, dar nu a primit niciun răspuns înainte de publicare.

Cele mai bune și cele mai proaste alimente ultraprocesate

Legea „Real Food, Healthy Kids Act” definește în mod specific un aliment ultraprocesat ca fiind unul care poate conține ingrediente precum îndulcitori necalorici; cantități mari de grăsimi saturate, sodiu și zahăr adăugat; aditivi precum emulgatori, stabilizatori și agenți de îngroșare, potențiatori de aromă, o serie de coloranți alimentari și multe altele.

Legea din California oferă îndrumări cu privire la cantitatea de ingrediente precum zahărul sau sarea care poate fi conținută într-un aliment pentru a putea fi servit copiilor din școlile primare și gimnaziale, cu un standard ușor diferit pentru liceeni.

Dar nu toate alimentele ultraprocesate vor fi eliminate treptat din aprovizionarea școlilor din stat, a declarat Gabriel pentru CNN.

„Nu putem elimina toate alimentele ultraprocesate – avem nevoie de ele, avem nevoie de stabilitatea lor la depozitare, de siguranța și de comoditatea lor”, a spus el. „Dar alimentele cu cei mai nocivi aditivi, alimentele care sunt asociate cu dependența de alimente sau cancerul, diabetul sau steatoza hepatică, acesta este grupul de alimente ultraprocesate pe care îl vom elimina treptat din școlile noastre”.

Când se va aplica legea

Eliminarea alimentelor ultraprocesate din aprovizionarea cu alimente a școlilor din California nu va fi un proces rapid. În versiunile anterioare ale proiectului de lege, autoritățile de reglementare erau obligate să ia anumite măsuri în 2026. În legea finală, prima reglementare – care impune furnizorilor de alimente să raporteze toate alimentele ultraprocesate pe care le vor furniza – trebuie să intre în vigoare până la 1 februarie 2028. Toate alimentele ultraprocesate care prezintă motive de îngrijorare trebuie identificate și eliminate din școli până la 1 iulie 2035.

Există, de asemenea, îngrijorarea că eforturile Californiei ar putea fi zădărnicite de un guvern federal controlat de republicani.