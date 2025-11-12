Cercetătorii au descoperit cauza creșterii rapide a prediabetului în rândul tinerilor

Un nou studiu realizat de Keck School of Medicine din cadrul University of Southern California (USC) arată că un consum crescut de alimente ultraprocesate (UPF) în rândul tinerilor adulți crește semnificativ riscul de prediabet, potrivit ScienceBlog.

Publicat în Nutrition & Metabolism (noiembrie 2025), studiul de patru ani a urmărit 85 de participanți cu vârste între 17 și 22 de ani, evidențiind modificări fiziologice clare asociate dietelor bogate în UPF.

Pe măsură ce ponderea acestor alimente a crescut de la 20% la 24% din totalul alimentației, participanții au prezentat toleranță redusă la glucoză, niveluri crescute de insulină și sensibilitate scăzută la insulină, semne clasice ale disfuncției metabolice timpurii.

Monitorizarea dietei și a metabolismului

Cercetătorii au clasificat alimentele folosind sistemul NOVA și au măsurat răspunsurile glicemice și insulinice în timpul testelor de toleranță efectuate la două vizite clinice.

O creștere de 10% a consumului de UPF a fost asociată cu o probabilitate cu 51% mai mare de prediabet și cu 158% mai mare de intoleranță la glucoză.

Participanții cu diete bogate în UPF au prezentat creșteri mai accentuate ale insulinei și rezistență metabolică în timp.

Deși greutatea corporală nu s-a modificat semnificativ, stresul metabolic a fost evident.

Cercetătorii au concluzionat că „dieta este un factor modificabil al bolilor metabolice timpurii și o țintă urgentă pentru prevenție.”

Impactul pe termen lung

Prediabetul se dezvoltă adesea silențios, dar deschide calea către decenii de complicații cardiovasculare, renale și neurologice.

Nutrienții tipici alimentelor ultraprocesate – grăsimi saturate, zaharuri adăugate și aditivi artificiali – suprasolicită celulele pancreatice și reduc sensibilitatea la insulină.

Studiul subliniază cum obiceiurile alimentare formate în tinerețe pot modela sănătatea pe termen lung.

De ce contează

Cum peste 50% din caloriile consumate în SUA provin din alimente ultraprocesate, cercetătorii avertizează că mici schimbări alimentare, precum alegerea cerealelor integrale, fructelor sau leguminoaselor în locul gustărilor ambalate, pot reduce rezistența la insulină.

Tinerețea, subliniază oamenii de știință, este o „fereastră critică pentru intervenție înainte ca bolile cronice să se instaleze.”