Sindicalist din Educație: Deschiderea anului școlar se va face în premieră în fața Palatului Victoria

Liderii sindicali au participat vineri la o întâlnire la Guvern pe tema măsurilor fiscal-bugetare luate de Executiv.

Sindicaliștii din Educație i-au cerut premierului să se revină la situația dinainte de anunțarea acestor măsuri.

Liderul FSLI, Simion Hăncescu, a spus că sistemul educațional va fi bulversat anul școlar viitor, pentru că vor fi proteste continue.

Acesta a vorbit și despre deschiderea anului școlar. „I-am spus foarte limpede, deschiderea anului școlar se va face în premieră în România în ultimii 35 de ani, în fața Palatului Victoria, în fața Palatului Cotroceni, în fața prefecturilor, va fi o deschidere a anului școlar altfel decât s-a făcut până acum”

El acuză că „Guvernul neglijează complet educația pentru o miză financiară foarte mică”.

Liderul sindical se așteaptă ca la proteste să participe aproape 30.000 de oameni.

Întrebat ce se va întâmpla în prima zi de școală, sindicalistul a spus: „Noi sperăm că vor fi proteste în toate școlile pentru că, așa cum vă spuneam, sistemul educațional este în momentul de față cel mai lovit dintre toate sectoarele de activitate”.

El a precizat că o decizie privitoare la o eventuală grevă va fi luată după reîntoarcerea profesorilor din vacanță.