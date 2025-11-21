Ministrul Educației, Daniel David: Premierul a spus că educația nu intră în pachetul 3 fiindcă a făcut ce a trebuit să facă în pachetul 1

„Excepția care vine pe latura educației nu este un privilegiu, nu este ceva extraordinar, ci pur și simplu o recunoaștere a faptului că noi ne-am făcut treaba, am înțeles situația în care se află țara, am luat măsurile necesare, din acest moment, în educație, noi trebuie să ne stabilizăm și după aceea să creștem și mă bucur că premierul a spus explicit acest lucru”, a afirmat Daniel David, vineri, la B1 TV.

Acesta a precizat și liniile roșii care urmăresc mediul universitar: „Premierul a vorbit de preuniversitar, fiindcă acolo au fost măsurile luate în primul rând. Noi am luat măsuri și în zona universitare. Sunt discuții însă și pe componenta universitare, dar și acolo liniile roșii sunt aceleași. Noi avem deficit de personal, nu avem de unde să gândim că am putea face reduceri de oameni în zona universitară sau în zona cercetării”.

„Noi nu avem de unde să mai facem reduceri și nu trebuie să facem pentru că le-am făcut în pachetul 1”, a continuat ministrul.

Despre cumulul-penise salriu, David a spus: „Cumulul pensie-salariu nu se poate interzice în zona educațională fiindcă noi avem foarte multe norme acoperite de profesorii pensionați. nu avem resursa umană care să acopere acele norme iar implicarea profesorilor pensionați este un plus pentru sistemul, inclusiv în zona învățământului superior. Avem profesorii care conducă doctorate și care au doctoranzi. Nu putem să luăm astfel de măsuri care să afecteze doctoranzii”.