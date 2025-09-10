Președintele României, despre reformele din educaţie: Schimbările reale din şcoală nu se pot face în două-trei luni

Sindicatele din educaţie au protestat luni, în faţa Guvernului, nemulţumite de mai multe măsuri propuse de ministerul Educaţiei. Reprezentanţii profesorilor susţin că schimbările vizează creşterea normei didactice de predare, coborârea pragului salarial pentru acordarea voucherelor de vacanţă şi a indemnizaţiei de hrană, precum şi eliminarea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că situaţia din educaţie rămâne tensionată, după protestul profesorilor în prima zi de şcoală. Acesta a avut, luni, o întâlnire cu reprezentanţii sindicatelor şi spune că poziţiile lor diferă de cele ale ministerului.

„În primul rând, am ascultat şi trebuie să vă spun că, evident, opinia pe care reprezentanţii sindicatelor o au este diferită de opinia pe care ministerul o are. Am zis: am început anul şcolar, haideţi să vedem rezultatele după două luni, să ne întâlnim toţi, să avem cifrele pe masă şi, în timp, dacă sunt probleme şi lucruri de corectat, să le corectăm”, a afirmat şeful statului, într-un interrviu la TVR Info.

Întrebat despre riscul unei greve generale, preşedintele a precizat că nu poate anticipa deciziile sindicatelor, dar speră ca şcoala să se desfăşoare în condiţii bune. „Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să punem interesul copiilor pe primul loc şi şcoala să se desfăşoare cât mai bine în acest an. Promisiunea mea a fost că vom evalua, cum am spus, cu cifrele pe masă şi cu opinia tuturor părţilor implicate, după două luni de la începerea anului şcolar”, a spus acesta.

Referitor la calitatea educaţiei din România, Nicuşor Dan a recunoscut că nu este mulţumit de starea actuală a sistemului. „Nu, nu sunt deloc mulţumit. Numai că trebuie să împărţim lucrurile în două. Şi aici nu doar pe educaţie, ci şi pe reforma administraţiei în general”, a subliniat preşedintele.

El a explicat că unele decizii au fost luate sub presiunea corectării deficitului bugetar şi a pieţelor financiare, însă acestea nu pot fi considerate o soluţie pe termen lung. „Trebuie să ţinem cont de faptul că aveam nişte presiuni de la pieţele financiare, de la oamenii care au împrumutat statul român de-a lungul timpului, şi că faţă de aceste presiuni trebuia să reacţionăm într-un timp foarte scurt. Este nerezonabil să te aştepţi să faci şi măsuri de corecţie. Şi, bineînţeles, ele, fiind luate în timp scurt, provoacă dezechilibre”, a explicat acesta.

În opinia preşedintelui, direcţia reală de reformă în educaţie presupune pregătirea elevilor pentru viaţa reală şi pentru piaţa muncii, un proces care nu se poate realiza „în două-trei luni”.