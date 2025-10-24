Protest al studenților și confederațiilor sindicale, organizat pe 29 octombrie, în fața Guvernului

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că va participa la protestul organizat de sindicatele din Educație pe 29 octombrie, în fața Guvernului României, de la ora 11:00.

În urmă cu o lună, la începutul anului universitar, pe 29 septembrie, erau organizate alte proteste de către studenți. Ele continuă, de altfel, și în această lună.

ANOSR face apel la solidaritate în rândul comunității universitare, și speră că autoritățile vor opri politicile de austeritate care, potrivit organizației, „subminează viitorul educației din România”.

Manifestațiile studenților și a organizațiilor fac parte din seria acțiunilor declanșate în urmă cu ceva timp, ca reacție la efectele „Legii Bolojan”. Studenții spun că legea a adus „probleme sociale și economice majore” și a afectat accesul echitabil la educație.

Legea nr. 141/2025 a redus fondurile pentru burse și ajutoarele sociale destinate studenților.

În plus, s-a schimbat modul de calcul al costului standard alocat universităților, de la salariul minim brut la cel net. Bursele se mai acordă doar pe durata cursurilor, anunță ANOSR.

Organizația spune că aceste modificări au dus la o scădere de aproape 52% a bugetului pentru burse, adică pierderea a aproximativ 44.000 de burse sociale de 925 de lei fiecare.

Tot ANOSR acuză Guvernul că nu a ținut cont de avertismentele și analizele venite din partea specialiștilor în educație.

„Ne menținem angajamentul ferm pentru apărarea principiului echității, promovarea calității și asigurarea unui sistem educațional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor săi direcți”, se arată în comunicatul ANOSR.