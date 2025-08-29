Măsurile lui Rogobete pentru Pachetul 2 de reforme: Șefii de secție din spitalele publice vor fi numiți prin concurs, nu direct de universități

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificări importante în sistemul de sănătate. Șefii de secție din spitalele clinice nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor ocupa poziția de conducere printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță evaluați anual.

Principalele modificări din pachetul de măsuri pentru sănătate vizează reorientarea pacienților din zona de spitalizare continuă către medicina primară și medicina de ambulatoriu de specialitate, precum și regândirea indicatorilor de performanță pentru managerii unităților sanitare.

„Șefii de secție vor fi evaluați anual”

„Ocuparea poziției de șef de secție se va face printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță care vor fi evaluați la rândul lor anual de către comitetul director al unității sanitare.

Condiția minimală pentru ocuparea poziției de șef de secție este de a fi cadru universitar, dar nu cel mai mare în grad, ci un cadru universitar cu funcție de predare”, a explicat ministrul.

În medicina primară, se schimbă modul de decontare a serviciilor în cabinetele de medicină de familie.

Va conta mai mult numărul de servicii raportate de medicii de familie

Până în 2027, doar 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata per capita, iar 80% va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicii de familie le raportează.

Aceste modificări vor genera o economie estimată la aproximativ 3,2 miliarde lei pentru anul viitor, bani care vor fi redistribuiți în programele de sănătate.

„Regândirea și realocarea resurselor într-un mod mai eficient pot veni în sprijinul pacienților”, a subliniat Rogobete.

Punctul de plată în ambulatoriile de specialitate va crește la 8 lei de la 1 ianuarie 2026, respectiv de la 1 ianuarie 2027, față de propunerea inițială de creștere la 6,50 lei de la 1 octombrie, care nu a fost posibilă din motive bugetare.

Creșterea programului de lucru pentru ambulatoriile de specialitate

O altă măsură importantă se referă la alocarea „influențelor salariale” în unitățile sanitare publice, care vor fi distribuite direct proporțional cu numărul de servicii și criteriile de performanță.

„Atunci când într-o unitate sanitară anvelopa salarială va depăși anvelopa alocată pentru serviciile medicale va exista un indicator de ajustare negativă a bugetului”, a precizat ministrul.

Pentru ambulatoriile de specialitate din unitățile sanitare publice se dorește creșterea programului de lucru, având în vedere că peste 60% din unitățile sanitare publice din România pot în momentul de față să prelungească programul.

Crește procentul pentru medicamentele generice

Se mărește, de asemenea, procentul pentru medicamentele generice cu 0,6% și pentru cele inovative cu 1,7%, măsură care va aduce un venit suplimentar bugetului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

În şedinţa de vineri a Guvernului au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative care fac parte din Pachetul 2 de reforme, iar cel de-al şaselea, referitor la administraţia publică, urmează să fie discutat duminică.