Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte / Pachetul de reforme vizează pensiile magistraților, sistemul de sănătate, administrația locală și eficientizarea fiscală

Gheorghe Piperea (AUR): Guvernul Bolojan ocolește democrația prin 6 pachete de austeritate

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, acuză Executivul condus de Ilie Bolojan că pregătește asumarea răspunderii în Parlament pe șase pachete de austeritate, calificând măsura drept „o sfidare” la adresa cetățenilor și ocolirea dezbaterii democratice.

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a criticat dur, vineri, intenția Guvernului Bolojan de a trece prin asumarea răspunderii șase pachete de austeritate.

Potrivit acestuia, procedura reprezintă „de șase ori ocolirea antidemocratică a dezbaterii parlamentare” și „o sfidare repetată a românilor și a mediului de afaceri”.

Guvernul Bolojan aprobă astăzi Pachetul 2 de măsuri fiscale

Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. După câteva săptămâni de întârziere, Executivul a decis împărțirea măsurilor în șase proiecte, pentru ca o eventuală respingere la CCR a uneia dintre măsuri să nu afecteze întregul pachet.

În această dimineață, premierul Ilie Bolojan are o întâlnire cu reprezentanții Consiliului Național Tripartit, cu sindicatele și patronatele, care pot face recomandări cu privire la acest proiect.

Tot astăzi sunt așteptate avizele de la Consiliul Economic și Social și de la Consiliul Legislativ.

Ulterior va avea loc ședința de guvern în cadrul căreia măsurile fiscale vor fi aprobate.

Pachetul 2 s-a transformat de fapt în șase proiecte, pe mai multe domenii: fiscalitate, reforma companiilor de stat, reforma ANRE, ASF, ANCOM (pentru că sunt instituții autonome și aveau nevoie de un alt act normativ), reforma în sănătate, pensiile magistraților și reforma administrației locale.

UPDATE

Guvernul vrea să adopte vineri după-amiază cele șase proiecte în ședința de Guvern, iar parlamentarii vor avea timp până luni să depună amendamente.

Luni, la începutul sesiunii parlamentare, Guvernul este așteptat să își angajeze răspunderea pe întregul pachet legislativ, a precizat purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu.

Ce cuprinde pachetul doi de măsuri

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Economic și Social (CES) de vineri au fost publicate spre avizare șase proiecte.

Proiectul de lege privind pensiile magistraților prevede ca vârsta standard de pensionare să fie aliniată cu cea din sistemul public. Pentru a ieși la pensie, magistrații vor trebui să aibă o vechime minimă de 35 de ani în muncă, dintre care cel puțin 25 în funcțiile de magistrat.

Pensia va fi calculată la 55% din media veniturilor brute realizate în ultimele 60 de luni, dar nu va putea depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate. Vârsta de pensionare va crește treptat până în anul 2036, cu câte un an și șase luni în plus, anual.

Există și posibilitatea pensionării anticipate, permisă după 35 de ani de vechime, dar cu o penalizare de 2% pentru fiecare an lipsă până la atingerea vârstei standard. Bonificația de 1% și actualizarea pensiei vor rămâne valabile doar pentru cei care îndeplinesc condițiile înainte de intrarea în vigoare a noii legi.

Normele tranzitorii stabilesc că magistrații care ies la pensie până la 1 octombrie 2025 își păstrează drepturile conform legislației actuale.

Managerii de spitale vor avea contracte cu indicatori clari de performanță, iar șefii caselor județene de asigurări vor trebui să aibă minimum doi ani de experiență managerială.

Medicii de familie vor putea deschide puncte secundare cu doar 5 ore pe săptămână, pentru a acoperi mai bine zonele rurale.

Spitalele private nu vor mai fi finanțate pentru plata rezidenților.

Pacienții neasigurați cu TBC sau HIV/SIDA vor beneficia gratuit de tratamente și servicii medicale până la vindecare.

Investigațiile paraclinice pentru pacienții cu boli grave vor fi decontate integral, conform ghidurilor medicale.

Accesul la tratamente inovative va fi reglementat printr-un mecanism nou, cu responsabilitate pentru companiile farmaceutice și medicii curanți.

Din 2027, CNAS va prelua integral monitorizarea și analiza serviciilor medicale decontate.

Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale propune desființarea a 6.060 de posturi din cabinetele demnitarilor, măsură care ar aduce economii de aproape 194 de milioane de lei în ultimele luni din 2025 și peste 580 de milioane de lei anual.

În instituțiile prefectului, numărul de posturi va fi redus cu 20%, iar poliția locală va fi reorganizată în funcție de populația fiecărei localități.

Salariul președintelui ANRSC va fi plafonat, iar numărul membrilor consiliilor de administrație de la ANCPI și ANL va fi redus, ceea ce va genera economii suplimentare de peste 400.000 de lei pe an.

Instituțiile aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) vor aplica grile salariale unitare, pentru a limita discrepanțele și cheltuielile excesive.

Funcțiile publice de conducere și cele ale înalților funcționari vor avea mandate limitate, cu evaluări multianuale de performanță bazate pe planuri de management.

Pentru posturile considerate sensibile se va introduce rotația obligatorie, pentru a diminua politizarea, iar unele funcții vor putea fi ocupate și part-time, în două instituții diferite.

Construcțiile ridicate fără autorizație vor fi supuse unui impozit majorat cu 100% timp de 5 ani, iar baza de impozitare se va extinde și asupra clădirilor nefinalizate sau cu autorizația expirată.

Primăriile vor putea introduce cote adiționale de până la 50% la impozitele și taxele locale, iar autoritățile vor putea folosi drone și imagini satelitare pentru a identifica construcțiile ilegale sau nedeclarate.

Proprietarii care nu declară la timp clădirile vor plăti un impozit majorat cu 30% la fiecare 6 luni de întârziere.

O parte din Palatul Parlamentului va trece la administrarea MDLPA, pentru o utilizare mai eficientă a spațiilor.

Unitățile administrativ-teritoriale vor putea institui taxe suplimentare pentru jocurile de noroc, iar din veniturile proprii se va constitui un Fond de Regenerare Locală, de până la 5% din total.

Proiectul de lege privind guvernanța corporativă aduce reguli noi pentru companiile de stat și regii autonome. Contractele de mandat vor avea indicatori de performanță clari: între 50 și 75% indicatori financiari și între 25 și 50% indicatori nefinanciari, pentru a urmări atât profitul, cât și obiectivele de interes public.

Consiliile de administrație vor avea cel puțin trei membri, fiecare cu minimum trei ani de experiență. În sistemul dualist, consiliile de supraveghere vor avea între trei și cinci membri. Acționarii minoritari care dețin minimum 5% din capitalul social vor putea cere alegerea administratorilor prin vot cumulativ și vor putea propune candidați.

Mandatele administratorilor vor fi limitate, iar pentru locurile vacante se vor putea numi administratori provizorii, cu avizul AMEPIP. Un funcționar public nu va putea face parte decât dintr-un singur consiliu de administrație sau de supraveghere.

Remunerația va avea o parte fixă și una variabilă, plafonată la cel mult de două ori câștigul salarial mediu brut pe economie. Beneficiile suplimentare vor fi limitate la valoarea a două indemnizații fixe brute pe an, iar asigurarea de răspundere profesională va fi plătită de compania publică.

La regii autonome, consiliile de administrație vor fi formate din trei membri, dintre care unul va fi desemnat de autoritatea tutelară. Nivelul remunerației va fi stabilit prin contractul de mandat și aprobat cu avizul AMEPIP. Agenția va avea atribuții sporite de control și sancționare, pentru a crește transparența și a reduce influența politică.

Proiectul de Lege privind unele măsuri fiscale pentru sustenabilitatea financiară a României și eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome aduce modificări la ASF, ANRE și ANCOM. Până la 30 septembrie 2025, aceste instituții trebuie să-și refacă organigramele. Vor reduce cu 10% posturile de specialitate și cu 30% posturile din serviciile suport.

Structurile suport nu vor putea depăși 20% din totalul angajaților. În organigrame nu vor mai putea apărea funcții care nu există în Clasificarea Ocupațiilor din România. De asemenea, posturile de directori generali nu pot dubla activitatea vicepreședinților.

Salariile și indemnizațiile conducerii vor scădea cu 30% față de nivelul din iulie 2025. Bonusurile și primele nu vor putea fi mai mari decât dublul indemnizației brute lunare a unui ministru. Conducerile trebuie să propună și o nouă grilă de salarizare, cu 30% mai mică decât cea actuală.

Instituțiile vor fi obligate să publice pe site organigrama și veniturile totale ale membrilor consiliilor și comitetelor de conducere, precum și ale directorilor. Noile organigrame trebuie aplicate cel târziu de la 1 ianuarie 2026.

Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu anul fiscal 2026.

Cheltuielile cu managementul, consultanța și proprietatea intelectuală plătite către firme afiliate din afara României vor fi deductibile doar în limita a 1% din totalul cheltuielilor.

Toate firmele vor fi obligate să aibă un cont bancar sau la Trezoreria Statului. Cele nou-înființate vor trebui să deschidă cont în maximum 60 de zile. Pragul de 50.000 de lei pentru obligativitatea POS va fi eliminat. Încălcarea regulilor va fi sancționată cu amenzi între 3.000 și 10.000 de lei.

Transportul și vehiculele poluante vor fi taxate mai dur. Camioanele și vehiculele grele vor plăti taxă în funcție de distanță, iar mașinile de pasageri poluante vor avea impozite mai mari. Statul va oferi stimulente pentru achiziția de vehicule nepoluante și programe de casare pentru cele vechi.

SRL-urile vor trebui să majoreze capitalul social: minimum 500 de lei pentru firmele cu cifră de afaceri sub 400.000 lei și minimum 5.000 lei pentru cele cu cifră de afaceri peste acest prag. Societățile existente au doi ani pentru a se conforma, altfel riscă dizolvarea.

Cesiunea părților sociale ale asociatului majoritar va fi recunoscută de fisc doar după notificarea oficială.