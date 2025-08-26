Bayrou avertizează că moțiunea de cenzură ar putea să arunce țara într-o criză

În primele declarații după cererea unui vot de încredere în parlament, premierul Bayrou a spus că francezii au 13 zile la dispoziție să aleagă între „haos” și „responsabilitate”.

În cadrul participării la un eveniment sindical, șeful guvernului de la Paris a declarat că „nu va fugi de responsabilități”:

Motivul moțiunii de cenzură este un buget 43.8 miliarde de euro, menit să reducă deficitul bugetar, dar care a stârnit nemulțumiri profunde.

Premierul a ales data de 8 septembrie, cu doar două zile înainte de o grevă generală și cu două săptămâni înainte de revenirea parlamentarilor, mizând că deputații vor recunoaște urgența situației financiare.

Șansele de supraviețuire a guvernului Bayrou sunt reduse, întrucât și partidele de extrema dreaptă și stânga radicală au anunțat vă vor vota demiterea guvernului.