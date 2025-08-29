Uniunea Europeană, tot mai aproape de utilizarea activelor rusești pentru reconstrucția Ucrainei. Miniștrii de externe vor discuta planurile de transferare a fondurilor sâmbătă

Comisia Europeană elaborează un plan pentru transferarea a aproape 200 de miliarde de euro din activele rusești imobilizate pentru reconstrucția Ucrainei la sfârșitul războiului.

Bruxelles testează disponibilitatea capitalelor naționale de a transfera activele în investiții mai riscante, care ar putea genera mai multe profituri pentru Ucraina și ar putea intensifica presiunea asupra Rusiei, care refuză să înceteze luptele, au declarat mai mulți oficiali pentru POLITICO.

Susținătorii consideră, de asemenea, că acest plan reprezintă un pas către confiscarea potențială a activelor și predarea lor Ucrainei, ca pedeapsă pentru refuzul Rusiei de a plăti despăgubiri postbelice.

„Avansăm în lucrările privind activele înghețate ale Rusiei pentru a contribui la apărarea și reconstrucția Ucrainei”, a declarat joi președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în cele mai ferme declarații ale sale de până acum pe această temă.

Este esențial de menționat că această opțiune nu ar implica confiscarea imediată a activelor, la care majoritatea țărilor UE se opun din motive financiare și juridice.

Reuniune informală la Copenhaga

Discuțiile vor ajunge la apogeu sâmbătă, când cei 27 de miniștri de externe ai UE vor dezbate pentru prima dată această opțiune în cadrul unei reuniuni informale la Copenhaga, în Danemarca.

În cadrul discuției, miniștrii ar trebui să analizeze „alte opțiuni pentru utilizarea veniturilor provenite din activele suverane imobilizate ale Rusiei”, potrivit unei note pregătitoare consultate de POLITICO.

Având în vedere că Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar estimat la 8 miliarde de euro în 2026, țările UE caută noi idei pentru a continua finanțarea acestei țări devastate de război, în contextul unor bugete interne restrânse și al lipsei posibilității de a emite datorii la nivelul UE.

În ciuda situației economice dificile, Europa se confruntă cu o presiune crescută de a interveni în contextul retragerii SUA din Ucraina și al încercărilor eșuate ale președintelui Donald Trump de a ajunge la un acord de pace.

„Auzim că este mai dificil să strângem bani [din finanțele naționale sau din bugetul UE]”, a declarat Kerli Veski, subsecretarul pentru afaceri juridice și consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei. „[Dar] avem aceste active și întrebarea logică este cum putem și de ce nu folosim aceste active”.

Tabăra confiscării

Țările baltice care se învecinează cu Rusia și alte câteva țări au presat de mult timp UE să confiște toate activele.

În cadrul Comisiei, comisarul leton pentru economie, Valdis Dombrovskis, și șefa politicii externe estoniene, Kaja Kallas, au promovat această idee.

Însă această opțiune continuă să se lovească de rezistența țărilor din Europa de Vest, printre care Germania, Italia și Belgia. Aceasta din urmă este expusă în mod special riscurilor juridice și financiare, deoarece găzduiește Euroclear, instituția financiară care deține cea mai mare parte a activelor rusești.

Țările G7 au convenit în 2024 să canalizeze către Ucraina un total de 45 de miliarde de euro din profiturile generate de investirea activelor, lăsând în același timp activele subiacente intacte.

Cu toate acestea, partea UE din împrumut, în valoare de 18 miliarde de euro, va fi plătită integral până la sfârșitul anului, ceea ce a determinat apeluri la generarea de venituri suplimentare într-un interval scurt de timp.

Ca soluție de compromis, avocații Comisiei analizează transferul activelor într-un „vehicul cu scop special” susținut de o serie de țări din UE și, potențial, din străinătate.

Oficialii au comparat noul fond propus cu Mecanismul european de stabilitate (MES), un fond de salvare a țărilor care este susținut doar de membrii zonei euro și a fost înființat în afara tratatelor UE.

Fondul potențial pentru Ucraina ar fi deschis și țărilor G7, inclusiv Regatului Unit și Canadei, care sunt în favoarea confiscării activelor, a declarat un oficial al UE, deși detaliile sunt încă în curs de negociere.

În ansamblu, această nouă structură ar oferi UE un control mai mare asupra transferului activelor către Ucraina la momentul oportun.

Poziția Ungariei

Conform normelor actuale, o singură țară poate efectiv să restituie activele Moscovei prin exercitarea dreptului de veto asupra reînnoirii sancțiunilor, care se supune votului la fiecare șase luni. Guvernul pro-Rusia și pro-Trump al Ungariei este considerat cel mai probabil să adopte această poziție.

Transferul fondurilor către un nou organism, care ar putea să nu impună cerințe de unanimitate, ar elimina amenințarea Ungariei.

Consecințele transferului către un nou fond

Transferul activelor într-un nou fond ar permite, de asemenea, plasarea acestora în investiții mai riscante, capabile să genereze randamente mai mari pentru Ucraina.

Aceasta ar fi o schimbare față de regulamentul actual, care obligă Euroclear să investească activele la banca centrală belgiană, care oferă cea mai mică rată de rentabilitate fără risc disponibilă.

Scepticii, printre care se numără și Valérie Urbain, CEO al Euroclear, se tem însă că contribuabilii din UE ar trebui să suporte greul pierderilor rezultate din operațiunile mai riscante.

Pentru a împărți povara juridică și financiară, Belgia dorește ca și alte țări din UE să își asume răspunderea pentru activele din cadrul planului propus de Comisie.

„Belgia nu este singură în această situație. Trebuie să sprijinim și să participăm la atenuarea acestui risc”, a declarat Veski.

„Nu este vorba de a lăsa Belgia să se ocupe de asta [în timp ce] noi privim de pe margine”.

Guvernul belgian a devenit recent favorabil planului Comisiei, au declarat un oficial al UE și un diplomat senior non-belgian, în timp ce țări mai îndepărtate de Rusia, precum Spania, susțin și ele această idee.