Statele Unite aprobă o vânzare de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina

Departamentul de Stat al SUA a anunțat joi că a informat Congresul despre aprobarea unei vânzări de 3.350 de rachete cu muniție de atac cu rază extinsă (ERAM), 3.350 de unități GPS, componente, piese de schimb și suport tehnic pentru Ucraina. În pachet este inclusă și instrucția pentru necesară pentru operarea sistemelor.

Costurile achizitiei vor fi suportate de aliați NATO, precum Danemarca, Țările de Jos și Norvegia, dar și prin finanțarea militară externă americană.

„Această vânzare va sprijini obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unei țări partenere care reprezintă o forță pentru stabilitatea politică și progres economic în Europa”, se arată într-un comunicat al Departamentului de Stat.

Decizia vine în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei, la scurt timp după întâlnirea dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

În decursul nopții de miercuri spre joi, Rusia a atacat Ucraina cu aproximativ 600 de drone, ucigând peste 24 de persoane și rănind peste 62, informează The Kyiv Independent.