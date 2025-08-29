Premierul Ilie Bolojan: Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară

Premierul Ilie Bolojan şi mai mulţi reprezentanţi ai Guvernului au avut vineri consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament.

În cadrul discuţiilor, ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a punctat modificările introduse de reforma pensiilor magistraţilor, cu accent asupra creşterii vârstei de pensionare şi a modificării modului de calcul, în timp Alexandru Rogobete a făcut referire la reforma în sistemul de sănătate, cu accent asupra îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale pentru pacienţi şi creşterii performanţei manageriale.

De asemenea, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit despre modificările ce vor fi introduse prin reforma administraţiei locale şi despre reducerea personalului din administraţia publică locală, vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că noile măsuri în domeniul insolvenţei au în vedere îmbunătăţirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat şi creşterea responsabilităţii administratorilor care aduc firmele în stare de insolvenţă, iar secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea a prezentat măsurile luate în domeniul guvernanţei corporative, care au în vedere reducerea numărului de membri în consiliile de administraţie, precum şi a indemnizaţiilor acestora.

„Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE şi ANCOM, instituţii în care vor fi reduse bonusurile şi organigramele cu 10% din posturile de specialitate şi cu 30% din posturile serviciilor suport. În ceea ce priveşte proiectul fiscalitate, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală şi de a combate evaziunea fiscală”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Conform acestuia, reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor au transmis punctele de vedere şi analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental.

De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături de Guvern la definitivarea legislaţiei subsecvente necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor.

Premierul a spus că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situaţia bugetară şi dezechilibrele din sistem.

„În momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcţiile anunţate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăţilor, creşterea veniturilor încasate la bugetul de stat şi eşalonarea investiţiilor. Nu este uşor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiţii de dezvoltare a ţării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.